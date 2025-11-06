Погода сегодня, 6 ноября, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди в парке в туманную погоду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на четверг, 6 ноября, дали синоптики. Осадков не ожидается.

Об этом в среду, 5 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 6 ноября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В западных, северных и восточных областях ночью и утром возникнет туман, во время которого видимость составит 200–500 метров (I, желтый, уровень опасности).

Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

Ночью столбики термометров достигнут +2...+7 °С. Днем потеплеет до +8...+13 °С, на юге — до +12...+17 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром ожидается туман (I, желтый, уровень опасности). Ночная температура в столице составит +5...+7 °С, а в области — +2...+7 °С. Днем в Киеве воздух прогреется до +10 °С, а на Киевщине — до +8...+13 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Антициклон на карте Wetterpate.de

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 6 ноября вследствие действия антициклона Vianelde в Украине будет спокойная погода со слабым ветром. Осадков не предвидится, но не обойдется без туманов. Ночью столбики термометров снизятся до +3...+8 °С, а днем поднимутся до +10...+14 °С, на юге — до +16 °С.

В Киеве без осадков, но возможен туман. Максимальная дневная температура достигнет +10 °С.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что 6 ноября ожидается сильный туман во многих регионах. Водителям стоит быть внимательными.

Напомним, синоптики спрогнозировали, какая погода будет в Украине зимой. Морозы до -16 °С возможны только в январе, но такой холод будет непродолжительным.