Україна
Водителей предупредили об опасности — погода от Диденко на завтра

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 13:28
обновлено: 13:37
Прогноз погоды в Украине на 6 ноября — где ждать туман
Туман охватил город. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 6 ноября, почти по всей Украине день пройдет без осадков. Однако водителей призывают быть внимательными, ведь ожидается сильный туман.

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Погода в Україні на 6 листопада
Карта температур. Фото: Диденко/Facebook

Прогноз погоды на 6 ноября

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, четверг будет в Украине без осадков.

Антициклон Vianelde обусловит стабильную спокойную погоду со слабым ветром. Правда, такая синоптическая ситуация в ноябре почти идеальна для возникновения туманов.

Итак, 6 ноября ожидается в Украине погода без осадков, с периодическими туманами и с комфортной температурой воздуха. Из-за тумана водителям стоит быть осмотрительнее на дорогах.

Ближайшей ночью ожидается +3...+8 °С. Завтра днем — +10...+14 °С. На юге страны в четверг ожидается несколько теплее — до +16 °С.

В Киеве в четверг есть вероятность тумана, дождей не предвидится, максимальная температура воздуха в течение дня около +10 °С. А на выходные будет даже еще теплее.

Погода від Діденко
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Ранее синоптики спрогнозировали, чего ожидать украинцам от погоды в декабре.

Также синоптики рассказали, какой будет зима в Украине 2025-2026.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
