Прогноз погоди в Україні на 6 листопада — де чекати туман

Водіїв попереджають про небезпеку — погода від Діденко на завтра
У четвер, 6 листопада, майже по всій Україні день мине без опадів. Однак водіїв закликають бути уважними, адже очікується сильний туман.
Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Прогноз погоди на 6 листопада
За прогнозами синоптика Наталки Діденко, четвер буде в Україні без опадів.
Антициклон Vianelde зумовить стабільну спокійну погоду зі слабким вітром. Щоправда, така синоптична ситуація у листопаді майже ідеальна для виникнення туманів.
Отже, 6 листопада очікується в Україні погода без опадів, із періодичними туманами та з комфортною температурою повітря. Через туман водіям варто бути обачнішими на дорогах.
Найближчої ночі очікується +3...+8 °С. Завтра вдень — +10...+14 °С. На півдні країни у четвер очікується дещо тепліше — до +16 °С.
У Києві у четвер є ймовірність туману, дощів не передбачається, максимальна температура повітря впродовж дня близько +10 °С. А на вихідні буде навіть ще тепліше.
