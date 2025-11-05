Відео
Україна
Головна Метео Водіїв попереджають про небезпеку — погода від Діденко на завтра

Водіїв попереджають про небезпеку — погода від Діденко на завтра

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 13:28
Оновлено: 13:37
Прогноз погоди в Україні на 6 листопада — де чекати туман
Туман охопив місто. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 6 листопада, майже по всій Україні день мине без опадів. Однак водіїв закликають бути уважними, адже очікується сильний туман.

Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Читайте також:
Погода в Україні на 6 листопада
Карта температур. Фото: Діденко/Facebook

Прогноз погоди на 6 листопада

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, четвер буде в Україні без опадів.

Антициклон Vianelde зумовить стабільну спокійну погоду зі слабким вітром. Щоправда, така синоптична ситуація у листопаді майже ідеальна для виникнення туманів.

Отже, 6 листопада очікується в Україні погода без опадів, із періодичними туманами та з комфортною температурою повітря. Через туман водіям варто бути обачнішими на дорогах.

Найближчої ночі очікується +3...+8 °С. Завтра вдень — +10...+14 °С. На півдні країни у четвер очікується дещо тепліше — до +16 °С.

У Києві у четвер є ймовірність туману, дощів не передбачається, максимальна температура повітря впродовж дня близько +10 °С. А на вихідні буде навіть ще тепліше.

Погода від Діденко
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Раніше синоптики спрогнозували, чого очікувати українцям від погоди у грудні.

Також синоптики розповіли, якою буде зима в Україні 2025-2026.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
