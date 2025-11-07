Погода в Україні 8-9 листопада — прогноз від Наталки Діденко на вихідні

Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

Вихідні у суботу та неділю, 8-9 листопада, в Україні минуть з туманами, хмарами, але поки без похолодань. Незабаром в Україні погода різко зміниться.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди в Україні 8 листопада

За її прогнозом, у суботу, 8 листопада, дощі малоймовірні у більшості областей країни. Погода буде хмарною, з проясненнями, лише місцями вранці утворяться тумани. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +9...+13 °C, на півдні — трохи тепліше, до +15 °C.

Температурна карта України 8 листопада. Фото: Метеопост

У неділю, 9 листопада, синоптична ситуація зміниться: опади охоплять більшу частину території, окрім східних областей. На заході та півночі повітря стане прохолоднішим — від +7 до +11 °C.

Температурна карта України 9 листопада. Фото: Метеопост

Прогноз погоди в Києві на вихідні, 8 та 9 листопада

У Києві в суботу, 8 листопада, очікується суха погода без опадів, температура вдень становитиме близько +10...+12 °C. У неділю, 9 листопада, у столиці прогнозується невеликий дощ і зниження температури до +8...+10 °C, можливі тумани.

Синоптикиня також попередила про сильну магнітну бурю, яку зафіксували сьогодні. У суботу геомагнітна активність залишиться підвищеною, а в неділю поступово послабне.

Коли буде похолодання в Україні

Діденко зазначила, що на початку наступного тижня, 11-12 листопада, більшість регіонів країни накриють дощі, а температура знизиться ще більше.

Нагадаємо, уже відомі небезпечні дати для метеозалежних в листопаді через сильні магнітні бурі.

Також синоптики спрогнозували, якою буде погода на початку грудня та чи буде багато снігу у перший місяць зими.