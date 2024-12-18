Прогноз погоды на 19 декабря — синоптик предупредила о холоде

Женщина идет под снегом. Фото: Informator

19 декабря в Украине прогнозируют одну из самых холодных ночей в ближайшее время. Вместе с тем метки термометра днем в некоторых регионах поднимутся до +11 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook в среду, 18 декабря.

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По словам Диденко, ближайшая ночь принесет в Украину низкие градусы в близкой и неблизкой синоптической перспективе. В восточных областях, в Полтавской, Черниговской, Сумской, Запорожье и Днепропетровщине ночью 19 декабря ожидается -3...-7 °C.

Прогноз погоды на 19 декабря. Фото: скриншот

"На остальной территории Украины в ночные часы от 1 мороза до 3 градусов тепла", — отметила синоптик.

В течение дня в четверг будет такая температура воздуха:

на востоке +1...+3 °C;

на севере +3...+6 °C;

в центре +3...+7 °C;

на западе +5...+10 °C;

на юге +6...+11 °C.

Погода в четверг, 19 декабря. Фото: Наталья Диденко

На востоке и северо-востоке Украины возможен снег и дождь. На значительной части территории Украины осадки не предполагаются.

Напомним, зима в этом году в Украине ожидается относительно теплой. Большинство дней будет с комфортной температурой.

В течение этой недели погода в Украине будет холодная, ожидается мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться в пределах -5...+9 °C.