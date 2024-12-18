Прогноз погоды на 19 декабря — синоптик предупредила о холоде

Самая низкая температура — Диденко дала прогноз погоды на завтра
19 декабря в Украине прогнозируют одну из самых холодных ночей в ближайшее время. Вместе с тем метки термометра днем в некоторых регионах поднимутся до +11 °C.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook в среду, 18 декабря.
Какая будет погода в Украине 19 декабря
По словам Диденко, ближайшая ночь принесет в Украину низкие градусы в близкой и неблизкой синоптической перспективе. В восточных областях, в Полтавской, Черниговской, Сумской, Запорожье и Днепропетровщине ночью 19 декабря ожидается -3...-7 °C.
"На остальной территории Украины в ночные часы от 1 мороза до 3 градусов тепла", — отметила синоптик.
В течение дня в четверг будет такая температура воздуха:
- на востоке +1...+3 °C;
- на севере +3...+6 °C;
- в центре +3...+7 °C;
- на западе +5...+10 °C;
- на юге +6...+11 °C.
На востоке и северо-востоке Украины возможен снег и дождь. На значительной части территории Украины осадки не предполагаются.
Напомним, зима в этом году в Украине ожидается относительно теплой. Большинство дней будет с комфортной температурой.
В течение этой недели погода в Украине будет холодная, ожидается мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться в пределах -5...+9 °C.
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