Прогноз погоди на 19 грудня — синоптик попередила про холод

Жінка йде під снігом. Фото: Informator

19 грудня в Україні прогнозують одну з найхолодніших ночей найближчим часом. Натомість позначки термометра вдень в деяких регіонах підіймуться до +11 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook у середу, 18 грудня.

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За словами Діденко, найближча ніч принесе в Україну найнижчі градуси у близькій та неблизькій синоптичній перспективі. У східних областях, на Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині вночі 19-го грудня очікується -3...-7 °C.

Прогноз погоди на 19 грудня. Фото: скриншот

"На решті території України у нічні години від 1 морозу до 3 градусів тепла", — зазначила синоптик.

Впродовж дня у четвер буде така температура повітря:

на сході +1...+3 °C;

на півночі +3...+6 °C;

у центрі +3...+7 °C;

на заході +5...+10 °C;

на півдні +6...+11 °C.

Погода в четвер, 19 грудня. Фото: Наталка Діденко

На сході та північному сході України можливий мокрий сніг та дощ. На значній частині території України опадів не передбачається.

Нагадаємо, зима цього року в Україні очікується відносно теплою. Більшість днів будуть із комфортною температурою.

Протягом цього тижня погода в Україні буде холодною, очікується мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься в межах -5...+9 °C.