Прогноз погоди на 19 грудня — синоптик попередила про холод

Найнижча температура — Діденко дала прогноз погоди на завтра
19 грудня в Україні прогнозують одну з найхолодніших ночей найближчим часом. Натомість позначки термометра вдень в деяких регіонах підіймуться до +11 °C.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook у середу, 18 грудня.
Якою буде погода в Україні 19 грудня
За словами Діденко, найближча ніч принесе в Україну найнижчі градуси у близькій та неблизькій синоптичній перспективі. У східних областях, на Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині вночі 19-го грудня очікується -3...-7 °C.
"На решті території України у нічні години від 1 морозу до 3 градусів тепла", — зазначила синоптик.
Впродовж дня у четвер буде така температура повітря:
- на сході +1...+3 °C;
- на півночі +3...+6 °C;
- у центрі +3...+7 °C;
- на заході +5...+10 °C;
- на півдні +6...+11 °C.
На сході та північному сході України можливий мокрий сніг та дощ. На значній частині території України опадів не передбачається.
Нагадаємо, зима цього року в Україні очікується відносно теплою. Більшість днів будуть із комфортною температурою.
Протягом цього тижня погода в Україні буде холодною, очікується мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься в межах -5...+9 °C.
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