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Похолодання ненадовго — синоптики спрогнозували погоду на тиждень

15 грудня 2024 22:01
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на наступний тиждень 16-22 грудня
Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

В Україні протягом наступного тижня 16-22 грудня погода буде холодною, очікується мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься в межах -5...+9 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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16 грудня прогнозують сніг із дощем, а в на заході та півдні — дощ. Температура повітря вдень буде в межах +5...+6 °C, на заході +8 °C, а в Криму — до +11 °C.

Водночас очікуються сильні пориви вітру на заході, у Житомирській, Вінницькій, Київській та Черкаській областях 15-20 м/с. А у більшості західних, північних і центральних областей — 25-28 м/с.

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Погода 16 грудня. Фото: Укргідрометцентр

17 грудня мокрий сніг у переважній більшості областей замінять дощі: на Сумщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині вони  пройдуть скрізь.

Температура повітря відчутно підійметься, а найхолодніше буде ближче в "сніговій" місцевості — близько 0 °C. Найтепліше вночі буде на заході та півдні — до +5 °C. Вдень на заході до +8 °C, а в Криму навіть +10 °C.

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Погода 17 грудня. Фото: Укргідрометцентр

18 грудня день пройде без опадів, місцями навіть буде світити сонце. Температура повітря знизиться на крайньому сході та півночі — у Сумській, Харківській, Донецькій областях до -1 °C, в інших регіонах вночі буде плюсова температура.

Вдень у Криму, на Прикарпатті, у Миколаївській, у Чернівецькій областях максимально прогріється до +8 °C. А у Києві протягом всієї доби буде в межах -1...+1 °C, без опадів.

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Погода 18 грудня. Фото: Укргідрометцентр

19 грудня на заході, у Хмельницькій та Вінницькій областях та на півдні опадів не очікується. На решті території — дощі, а в Сумській, Харківській, Донецькій та Луганській областях прогнозують мокрий сніг.

Найхолодніше вночі буде в Луганській області, до -5 °C, а найтепліше на заході та в Одеській області — +4 °C. У Криму вдень стовпчики термометрів підіймуться до +9 °C, а в Києві дощитиме всю добу: вночі +1...+3 °C, вдень — +5...+7 °C.

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Погода 19 грудня. Фото: Укргідрометцентр

20 грудня знову у половині України буде дощ, а в іншій половині — сухо. Опади прогнозують у всіх західних областях, а також в Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській. На решті територій буде сонячно та без дощу.

Вдень максимальна температура буде на півдні до +9 °C, а на Одещині навіть +10 °C. Найхолодніша погода очікується в Сумській області — до +4 °C. У Києві може пройти невеликий дощ: вночі до +3 °C, вдень до +7 °C.

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Погода 20 грудня. Фото: Укргідрометцентр

21 грудня місцями пройдуть дощі з мокрим снігом, лише у західній частині, на крайньому сході та в Криму переважно без опадів.

Температура повітря вночі становитиме -2...+3 °С, вдень +2...+7 °С, а у Криму до +12 °С. В Карпатах упродовж доби -3…-8 °С.

22 грудня у північних та західних областях переважно без опадів. На решті території пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, подекуди можливий туман та ожеледиця.

Температура повітря вночі -2...+3 °С, вдень +2...+7 °С. У Карпатах вночі -4...-9 °С, вдень -1...-6 °С.

Нагадаємо, синоптики попередили про сильний вітер у Києві завтра.

А до Одеси завтра прийде буревій. Також прогнозується ожеледиця на дорогах області.

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