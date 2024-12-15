Прогноз погоды в Украине на следующую неделю 16-22 декабря

Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине в течение следующей недели 16-22 декабря погода будет холодной, ожидается мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться в пределах -5...+9 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 16-22 декабря

16 декабря прогнозируется снег с дождем, а на западе и юге — дождь. Температура воздуха днем будет в пределах +5...+6 °C, на западе +8 °C, а в Крыму — до +11 °C.

В то же время ожидаются сильные порывы ветра на западе, в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях 15-20 м/с.

Погода 16 декабря Фото: Укргидрометцентр

17 декабря мокрый снег в подавляющем большинстве областей заменят дожди: в Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях они пройдут везде.

Температура воздуха ощутимо поднимется, а холоднее всего будет ближе в "снежной" местности — около 0 °C. Теплее всего ночью будет на западе и юге — до +5 °C. Днем на западе до +8 °C, а в Крыму даже +10 °C.

Погода 17 декабря Фото: Укргидрометцентр

18 декабря день пройдет без осадков, местами даже будет светить солнце. Температура воздуха снизится на крайнем востоке и севере — в Сумской, Харьковской, Донецкой областях до -1 °C, в остальных регионах ночью будет плюсовая температура.

Днем в Крыму, на Прикарпатье, в Николаевской, в Черновицкой областях максимально прогреется до +8 °C. А в Киеве в течение всех суток будет в пределах -1...+1 °C, без осадков.

Погода 18 декабря Фото: Укргидрометцентр

19 декабря на западе, в Хмельницкой и Винницкой областях и на юге осадков не ожидается. На остальной территории — дожди, а в Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях прогнозируют мокрый снег.

Холоднее всего ночью будет в Луганской области, до -5 °C, а теплее всего на западе и в Одесской области — +4 °C. В Крыму днем столбики термометров поднимутся до +9 °C, а в Киеве будут идти дожди целые сутки: ночью +1...+3 °C, днем — +5...+7 °C.

Погода 19 декабря Фото: Укргидрометцентр

20 декабря снова в половине Украины будет дождь, а в другой половине — сухо. Осадки прогнозируют во всех западных областях, а также в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской. На остальных территориях будет солнечно и без дождя.

Днем максимальная температура будет на юге до +9 °C, а на Одесчине даже +10 °C. Самая холодная погода ожидается в Сумской области — до +4 °C. В Киеве может пройти небольшой дождь: ночью до +3 °C, днем до +7 °C.

Погода 20 декабря Фото: Укргидрометцентр

21 декабря местами пройдут дожди с мокрым снегом, только на западе, на крайнем востоке и в Крыму преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью составит -2...+3 °С, днем +2...+7 °С, а в Крыму до +12 °С. В Карпатах в течение суток -3...-8 °С.

22 декабря в северных и западных областях преимущественно без осадков. На остальной территории пройдут дожди, местами с мокрым снегом, местами возможен туман и гололедица.

Температура воздуха ночью -2...+3 °С, днем +2...+7 °С. В Карпатах ночью -4...-9 °С, днем -1...-6 °С.

Напомним, синоптики предупредили о сильном ветре в Киеве завтра.

А в Одессу завтра придет ураган. Также прогнозируется гололедица на дорогах области.