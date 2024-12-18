Мокрий дощ та сніг завтра на сьогодні прогнозують синоптики

Мокрий сніг у місті. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Україні сьогодні буде хмарною з проясненнями. У деяких областях пройдуть дощі з мокрим снігом, а подекуди температура сягне +9 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру. Фото: Укргідрометцентр

За прогнозом синоптиків, невеликий дощ та мокрий сніг можливий у східних, північно-східних, західних та центральних областях. На решті територій опадів не буде.

У Карпатах та на сході країни водіям та пішоходам треба бути уважними, адже на дорогах прогнозується ожеледиця.

Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. На Лівобережжі можуть бути пориви до 20 м/с.

Температура повітря на заході та півдні +4…+9 °C. У центральних, північних та східних областях вночі стовпчики термометрів зафіксують 0…+5 °C. У Києві температура становитиме +2...+4 °C.

Прогноз від Наталки Діденко

Карта погоди від Наталки Діденко. Фото: Наталка Діденко

​За інформацією синоптикині, температура повітря і Україні триматиметься у межах 0...+10 °C. На Чернігівщині, Сумщині та Харківщині очікується +2...+6 °C, а на Полтавщині буде 0...+3 °C. У західних областях та у південній частині температура повітря сягне +5...+10 °C.

Діденко додала, що у східних областях та на Сумщині ймовірний невеликий мокрий сніг, а на заході пройдуть незначні періодичні дощі. На решті території — без опадів. У Києві, за прогнозом Діденко, температура +2...+4 °C.

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