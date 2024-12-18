Мокрый дождь и снег завтра прогнозируют синоптики.

Мокрый снег в городе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Украине сегодня будет облачной с прояснениями. В некоторых областях пройдут дожди с мокрым снегом, а иногда температура достигнет +9 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра. Фото: Укргидрометцентр

По прогнозу синоптиков небольшой дождь и мокрый снег возможен в восточных, северо-восточных, западных и центральных областях. На остальных территориях осадков не будет.

В Карпатах и ​​на востоке страны водителям и пешеходам нужно быть внимательными, ведь на дорогах прогнозируется гололедица.

Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. На Левобережье могут быть порывы до 20 м/с.

Температура воздуха на западе и юге +4…+9°C. В центральных, северных и восточных областях ночью столбики термометров зафиксируют 0…+5 °C. В Киеве температура будет +2...+4°C.

Прогноз от Наталки Диденко

Карта погоды от Наталки Диденко. Фото: Наталья Диденко

По информации синоптика, температура воздуха и Украины будет держаться в пределах 0...+10 °C. В Черниговской, Сумской и Харьковской области ожидается +2...+6 °C, а в Полтавской области будет 0...+3 °C. В западных областях и южной части температура воздуха достигнет +5...+10 °C.

Диденко добавила, что в восточных областях и Сумской области возможен небольшой мокрый снег, а на западе пройдут незначительные периодические дожди. На остальной территории без осадков. В Киеве, по прогнозу Диденко, температура +2...+4°C.

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