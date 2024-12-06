Прогноз погоды в Украине на выходные, 7 и 8 декабря, от Диденко

Люди идут по улице в мокрый снег. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине на 7-8 декабря будет влажной и ветреной, с дождями и мокрым снегом в большинстве регионов. В Киеве ожидается сильный юго-восточный ветер и температура около +3°C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Погода в Украине на 7 и 8 декабря

Диденко отметила, что одной из особенностей погодных условий в выходные будет порывистый, моментами сильный, ветер юго-восточного направления.

В течение дня в большинстве областей Украины будет +1...+5 °С, на юге +4...+9°С. Теплее всего будет в Крыму — +9...+15 °C.

Прогноз погоды на 7 декабря. Фото: Укргидрометцентр

По прогнозу синоптика, в течение двух дней в большинстве регионов будет преобладать влажная погода с периодическим дождем и мокрым снегом. Утром и вечером возможна гололедица.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве в субботу, 7 декабря, ожидается преимущественно дождь и сильный юго-восточный ветер. Днем показатели термометров будут колебаться в пределах +3 °C.

В воскресенье, 8 декабря, в столице ночью и утром ожидается дождь с мокрым снегом, днем должно быть сухо. Также в этот день прогнозируется сильный юго-восточный ветер, температура до +3 °C.

Температурная карта на 8 декабря. Фото: Метеопост

"Влажная ветреная теплая погода напоминает нам весну, которая не обязательно бывает с первого марта, но иногда посреди облачной зимы", — написала Диденко.

Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозу Игоря Кибальчича, в течение 7 и 8 декабря в Украине возможны небольшие осадки, преимущественно в виде снега.

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