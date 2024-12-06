Прогноз погоди в Україні на вихідні 7 та 8 грудня від Діденко

Люди йдуть вулицею в мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні на 7-8 грудня буде волога та вітряна, з дощами та мокрим снігом у більшості регіонів. У Києві в ці дні очікується сильний південно-східний вітер і температура близько +3°C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Погода в Україні на 7 та 8 грудня

Діденко зазначила, що однією з особливостей погодних умов на вихідних буде рвучкий, моментами сильний, вітер південно-східного напрямку.

Протягом дня у більшості областей України буде +1...+5 °C, на півдні +4...+9 °C. Найтепліше буде в Криму — від +9...+15 °C.

Прогноз погоди на 7 грудня. Фото: Укргідрометцентр

За прогнозом синоптика, протягом двох днів у більшості регіонів переважатиме волога погода з періодичним дощем та мокрим снігом. Вранці та ввечері можлива ожеледиця.

Прогноз погоди у Києві

У Києві у суботу, 7 грудня, очікується переважно дощ та сильний південно-східний вітер. Вдень показники термометрів коливатимуться в межах +3 °C.

У неділю, 8 грудня, у столиці вночі та вранці передбачається дощ із мокрим снігом, вдень має бути сухо. Також цього дня прогнозується сильний південно-східний вітер та температура до +3 °C.

Температурна карта на 8 грудня. Фото: Метеопост

"Волога вітряна тепла погода нагадує нам весну, яка не обов'язково буває з першого березня, а й часом посеред хмарної зими", — написала Діденко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозом Ігоря Кібальчича, протягом 7 та 8 грудня в Україні можливі невеликі опади, переважно у вигляді снігу.

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