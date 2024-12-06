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На вихідних погода здивує змінами — прогноз від Діденко

6 грудня 2024 14:26
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Прогноз погоди в Україні на вихідні 7 та 8 грудня від Діденко
Люди йдуть вулицею в мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Погода в Україні на 7-8 грудня буде волога та вітряна, з дощами та мокрим снігом у більшості регіонів. У Києві в ці дні очікується сильний південно-східний вітер і температура близько +3°C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Погода в Україні на 7 та 8 грудня

Діденко зазначила, що однією з особливостей погодних умов на вихідних буде рвучкий, моментами сильний, вітер південно-східного напрямку.

Протягом дня у більшості областей України буде +1...+5 °C, на півдні +4...+9 °C. Найтепліше буде в Криму — від +9...+15 °C.

погода 7 грудня
Прогноз погоди на 7 грудня. Фото: Укргідрометцентр

За прогнозом синоптика, протягом двох днів у більшості регіонів переважатиме волога погода з періодичним дощем та мокрим снігом. Вранці та ввечері можлива ожеледиця. 

Прогноз погоди у Києві

У Києві у суботу, 7 грудня, очікується переважно дощ та сильний південно-східний вітер. Вдень показники термометрів коливатимуться в межах +3 °C. 

У неділю, 8 грудня, у столиці вночі та вранці передбачається дощ із мокрим снігом, вдень має бути сухо. Також цього дня прогнозується сильний південно-східний вітер та температура до +3 °C.

На вихідних погода здивує змінами — прогноз від Діденко - фото 2
Температурна карта на 8 грудня. Фото: Метеопост

"Волога вітряна тепла погода нагадує нам весну, яка не обов'язково буває з першого березня, а й часом посеред хмарної зими", — написала Діденко.

На вихідних погода здивує змінами — прогноз від Діденко - фото 3
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозом Ігоря Кібальчича, протягом 7 та 8 грудня в Україні можливі невеликі опади, переважно у вигляді снігу. 

Раніше ми також розповідали про те, якою буде погода на різдвяно-новорічні свята в Україні.

погода Україна Наталка Діденко синоптик погода в Україні вітер

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