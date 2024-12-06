Прогноз погоди в Україні на вихідні 7 та 8 грудня від Діденко

На вихідних погода здивує змінами — прогноз від Діденко
Погода в Україні на 7-8 грудня буде волога та вітряна, з дощами та мокрим снігом у більшості регіонів. У Києві в ці дні очікується сильний південно-східний вітер і температура близько +3°C.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.
Погода в Україні на 7 та 8 грудня
Діденко зазначила, що однією з особливостей погодних умов на вихідних буде рвучкий, моментами сильний, вітер південно-східного напрямку.
Протягом дня у більшості областей України буде +1...+5 °C, на півдні +4...+9 °C. Найтепліше буде в Криму — від +9...+15 °C.
За прогнозом синоптика, протягом двох днів у більшості регіонів переважатиме волога погода з періодичним дощем та мокрим снігом. Вранці та ввечері можлива ожеледиця.
Прогноз погоди у Києві
У Києві у суботу, 7 грудня, очікується переважно дощ та сильний південно-східний вітер. Вдень показники термометрів коливатимуться в межах +3 °C.
У неділю, 8 грудня, у столиці вночі та вранці передбачається дощ із мокрим снігом, вдень має бути сухо. Також цього дня прогнозується сильний південно-східний вітер та температура до +3 °C.
"Волога вітряна тепла погода нагадує нам весну, яка не обов'язково буває з першого березня, а й часом посеред хмарної зими", — написала Діденко.
Нагадаємо, за прогнозом Ігоря Кібальчича, протягом 7 та 8 грудня в Україні можливі невеликі опади, переважно у вигляді снігу.
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