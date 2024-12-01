Прогноз погоди в Україні на наступний тиждень з 2 по 8 грудня від синоптиків

Жінка несе ялинку. Фото: Новини.LIVE

Наступного тижня, з 2 по 8 грудня, антициклон зумовить суху погоду в Україні. Проте у другій половині все ж можливі невеликі опади, переважно у вигляді снігу. Вітер буде слабким, а місцями утворюватимуться тумани та паморозь.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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Погода в Україні з 2 по 8 грудня

У понеділок, 2 грудня, по всій території України під впливом антициклону опадів не очікується, проте місцями буде туман і паморозь. Вітер переважно південно-східний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 0…-5 °С, вдень буде 0…+5 °С, у Криму та Прикарпатті показники підскочать до +7 °С.

Погода в Україні 2 грудня. Фото: Meteoprog

У вівторок, 3 грудня, в Україні передбачається погода без істотних опадів, місцями тумани. Вітер буде південно-східний, 5–10 м/с, у Карпатах і Закарпатті змінних напрямків. Температура вночі становитиме від 0…-5 °С, вдень показники зростуть до 0…+5 °С, у Криму, Одещині та на Прикарпатті буде близько +8 °С.

Погода в Україні 3 грудня. Фото: Meteoprog

У середу, 4 грудня, очікується суха погода по всій країні. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря вночі знизиться до -1…-6 °С, вдень буде не набагато тепліше — від -1…+4 °С, у Криму та Одещині вдень прогнозується до +8 °С.

Погода в Україні 3 грудня. Фото: Meteoprog

У четвер, 5 грудня, по всій Україні буде антициклональна погода, опадів не прогнозується, за винятком невеликого снігу на крайньому заході. Вітер південно-східний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…-6 °С, вдень буде від -1…+4 °С, у Криму та на Одещині стовпчики термометрів показуватимуть +7 °С.

Температурна карта України на 5 грудня. Фото: Метеопост

У п’ятницю, 6 грудня, малорухомий фронт принесе незначний сніг, мокрий сніг, місцями мряку й тумани в Україну. На південному сході буде без опадів. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі очікується від -3…+2 °С, вдень -1…+4 °С, у Криму й Приазов’ї до +8 °С.

Температурна карта України на 5 грудня. Фото: Метеопост

У суботу, 7 грудня, у північних, центральних, східних та окремих західних областях – невеликі опади, місцями дощ. Вітер південно-східний, 5–10 м/с, у західних областях поривчастий. Температура повітря вночі коливатиметься від -4…+1 °С, вдень буде -1…+4 °С, на півдні показники зростуть до +7 °С.

У неділю, 8 грудня, у західних регіонах передбачається місцями мокрий сніг та дощ, в інших областях – без суттєвих опадів. Подекуди будуть тумани. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі -3…+2 °С, вдень +2…+7 °С, на півдні до +12 °С.

Нагадаємо, у перші дні грудня Україна перебуватиме під впливом антициклону. У другій половині місяця синоптики прогнозують більше опадів через активність атмосферних фронтів.

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