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Синоптики спрогнозировали первую зимнюю неделю — чего ожидать

1 декабря 2024 21:12
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на следующую неделю со 2 по 8 декабря от синоптиков
Женщина несет елку. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

На следующей неделе, со 2 по 8 декабря, антициклон обусловит сухую погоду в Украине. Однако во второй половине все же возможны небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Ветер будет слабым, а местами будут образовываться туманы и изморозь.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Погода в Украине со 2 по 8 декабря

В понедельник, 2 декабря , по всей территории Украины под влиянием антициклона осадков не ожидается, однако местами будет туман и изморозь. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0…-5°С, днем 0…+5°С, в Крыму и Прикарпатье показатели подскочат до +7°С.

погода 2 декабря
Погода в Украине 2 декабря. Фото: Meteoprog

Во вторник, 3 декабря, в Украине ожидается погода без существенных осадков, местами туманы. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах и Закарпатье переменных направлений. Температура ночью будет составлять от 0…-5 °С, днем показатели возрастут до 0…+5 °С, в Крыму, Одесщине и Прикарпатье будет около +8 °С.

Погода в Украине 3 декабря
Погода в Украине 3 декабря. Фото: Meteoprog

В среду, 4 декабря, ожидается   сухая погода по всей стране. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью снизится до -1...-6°С, днем будет не намного теплее — от -1...+4°С, в Крыму и Одесской области днем прогнозируется до +8°С.

Синоптики спрогнозировали первую зимнюю неделю — чего ожидать - фото 3
Погода в Украине 3 декабря. Фото: Meteoprog

В четверг, 5 декабря, по всей Украине будет антициклональная погода, осадков не прогнозируется, за исключением небольшого снега на последнем западе. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -1…-6 °С, днем будет от -1…+4 °С, в Крыму и Одесской области столбики термометров будут показывать +7 °С.

погода 5 декабря
Температурная карта Украины на 5 декабря. Фото: Метеопост

В пятницу, 6 декабря, малоподвижный фронт принесет небольшой снег, мокрый снег, местами туманы и туманы в Украину. На юго-востоке без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью ожидается от -3...+2°С, днем -1...+4°С, в Крыму и Приазовье до +8°С.

погода 6 декабря
Температурная карта Украины на 5 декабря. Фото: Метеопост

В субботу, 7 декабря, в северных, центральных, восточных и отдельных западных областях — небольшие осадки, местами дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях порывистый. Температура воздуха ночью будет колебаться от -4…+1 °С, днем будет –1…+4 °С, на юге показатели возрастут до +7 °С.

В воскресенье, 8 декабря, в западных регионах местами мокрый снег и дождь, в других областях — без существенных осадков. Кое-где будут туманы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -3...+2°С, днем +2...+7°С, на юге до +12°С.

Напомним, в первые дни декабря Украина будет находиться под влиянием антициклона. Во второй половине месяца синоптики прогнозируют больше осадков из-за активности атмосферных фронтов.

Ранее мы рассказывали о том, какой будет погода на рождественско-новогодние праздники в Украине .

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