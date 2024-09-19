Магнитные бури 19 сентября — прогноз для метеозависимых

На Солнце наблюдали активность — прогноз магнитных бурь сегодня
В четверг, 19 сентября, на Земле не прогнозируют существенных магнитных бурь. За последние сутки на Солнце зафиксировали несколько вспышек.
Об этом сообщает Meteoprog .
Прогноз магнитных бурь 19 сентября
На солнце за последние 24 часов зафиксировали три С-вспышки. Такие вспышки не оказывают сильного влияния на Землю. В четверг, 19 сентября, состояние геомагнитного поля будет колебаться от спокойного до нестабильного. Солнечная активность будет умеренной, возможны новые вспышки класса X.
Солнечная активность на 19 сентября:
- возможность малого геомагнитного шторма – 5 %
- вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
- вероятность вспышки на Солнце М-класса – 55%
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 15%
- количество солнечных пятен – 70.
Как магнитные бури влияют на здоровье
Магнитные бури могут спровоцировать ухудшение самочувствия и здоровья у метеозависимых людей. Увеличиваются риски возникновения инфарктов и инсультов у людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Есть методы, которые помогут снизить негативное влияние магнитных бурь на здоровье людей. Специалисты советуют придерживаться следующих рекомендаций:
- не злоупотребляйте кофеином, табаком и алкоголем;
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте режим дня;
- больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питайтесь;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спите не менее 7-8 часов в сутки.
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