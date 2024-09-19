Магнитные бури 19 сентября — прогноз для метеозависимых

Ухудшенное самочувствие у женщины. Фото: Pexels

В четверг, 19 сентября, на Земле не прогнозируют существенных магнитных бурь. За последние сутки на Солнце зафиксировали несколько вспышек.

Об этом сообщает Meteoprog .

Читайте также:

Прогноз магнитных бурь 19 сентября

На солнце за последние 24 часов зафиксировали три С-вспышки. Такие вспышки не оказывают сильного влияния на Землю. В четверг, 19 сентября, состояние геомагнитного поля будет колебаться от спокойного до нестабильного. Солнечная активность будет умеренной, возможны новые вспышки класса X.

Солнечная активность на 19 сентября:

возможность малого геомагнитного шторма – 5 %

вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

вероятность вспышки на Солнце М-класса – 55%

вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 15%

количество солнечных пятен – 70.

Плохое самочувствие. Фото: Pexels

Как магнитные бури влияют на здоровье

Магнитные бури могут спровоцировать ухудшение самочувствия и здоровья у метеозависимых людей. Увеличиваются риски возникновения инфарктов и инсультов у людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Есть методы, которые помогут снизить негативное влияние магнитных бурь на здоровье людей. Специалисты советуют придерживаться следующих рекомендаций: