Магнітні бурі 18 вересня — прогноз для метеозалежних

Жінка страждає від впливу магнітних бур. Фото: freepik

Магнітних бур у середу, 18 вересня на Землі не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 18 вересня

На сонці за останню добу сталися три спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають не Землю.

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 18 вересня

Можливість малого геомагнітного шторму — 15 %;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 45.

Хлопець страждає від магнітної бурі. Джерело: freepik

Як врятуватись від негативного впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Також існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей: