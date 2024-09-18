Магнітні бурі 18 вересня — прогноз для метеозалежних

На Сонці сталося три потужних спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітних бур у середу, 18 вересня на Землі не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 18 вересня
На сонці за останню добу сталися три спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають не Землю.
Очікується, що у середу геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 18 вересня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 15 %;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- Кількість сонячних плям — 45.
Як врятуватись від негативного впливу магнітних бур
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Також існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей:
- не зловживайте кофеїном, тютюном та алкоголем;
- зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуйтеся режиму дня;
- більше гуляйте та отримуйте хороші емоції;
- регулярно та правильно харчуйтеся;
- більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;
- спіть не менше 7-8 годин на добу.
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