Магнітні бурі 17 вересня — прогноз для метеозалежних

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Магнітні бурі сьогодні, 17 вересня, очікуються рівня G2. Буря такої сили може бути причиною відключення радіозв'язку, збоїв у роботі енергосистем, а також спроможна вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин.

Про це повідомили у Meteoprog.

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Магнітні бурі 17 вересня

Магнітна буря такого рівня може вплинути на здоров'я метеозалежних людей і людей із серцево-судинними захворюваннями. Цього дня їм варто приділити особливу увагу своєму здоров'ю.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від тихого до сильного шторму. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 17 вересня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 35 %;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 25%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 33.

Головний біль у чоловіка. Фото: Pexels

Як врятуватись від негативного впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Також існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей: