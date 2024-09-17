Магнитные бури 17 сентября - прогноз для метеозависимых

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Магнитные бури сегодня, 17 сентября, ожидаются уровня G2. Буря такой силы может быть причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также может повлиять на маршруты миграций птиц и животных.

Об этом сообщили в Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 17 сентября

Магнитная буря такого уровня может повлиять на здоровье метеозависимых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В этот день им следует уделить особое внимание своему здоровью.

За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от тихого до сильного шторма. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 17 сентября:

Возможность малого геомагнитного шторма — 35%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 25%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 33.

Головная боль у мужчины. Фото: Pexels

Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Также существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей: