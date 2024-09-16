Магнітні бурі 16 вересня — прогноз для метеозалежних

Погане самопочуття відчують усі — прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітні бурі 16 вересня впливатимуть на здоров'я усіх людей, адже Землі очікується сильна магнітна буря рівня G3. У групі особливого ризику літні, метеозалежні та люди із серцево-судинними захворюваннями, також люди порушеннями мозкового кровообігу.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 16 вересня
Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С та один спалах класу Х4,5.
Найпотужнішими є сонячні спалахи X-класу. Такі сильні спалахи трапляються не часто. Але, якщо вони спрямовані на Землю, такі спалахи та пов'язані з ними коронарні викиди маси можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми. Крім того, такі спалахи викликають гарне полярне сяйво.
Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде нестабільним до сильних штормових рівнів. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 16 вересня:
- можливість малого геомагнітного шторму — 35 %
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 20%
- імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%
- імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
- кількість сонячних плям — 20.
Як врятуватись від негативного впливу магнітних бур
Внаслідок впливу таких магнітних бур, слід приділити особливу увагу своєму здоров'ю. По можливості обмежте фізичне навантаження, не порушуйте режим сну. Бажано більше перебувати на свіжому повітрі та вживати достатню кількість рідини.
Також існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей:
- не зловживайте кофеїном, тютюном та алкоголем;
- зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуйтеся режиму дня;
- більше гуляйте та отримуйте хороші емоції;
- регулярно та правильно харчуйтеся;
- більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;
- спіть не менше 7-8 годин на добу.
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