Магнітні бурі 16 вересня — прогноз для метеозалежних

Жінка страждає від впливу магнітних бур. Фото: freepik

Магнітні бурі 16 вересня впливатимуть на здоров'я усіх людей, адже Землі очікується сильна магнітна буря рівня G3. У групі особливого ризику літні, метеозалежні та люди із серцево-судинними захворюваннями, також люди порушеннями мозкового кровообігу.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 16 вересня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С та один спалах класу Х4,5.

Найпотужнішими є сонячні спалахи X-класу. Такі сильні спалахи трапляються не часто. Але, якщо вони спрямовані на Землю, такі спалахи та пов'язані з ними коронарні викиди маси можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми. Крім того, такі спалахи викликають гарне полярне сяйво.

Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде нестабільним до сильних штормових рівнів. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 16 вересня:

можливість малого геомагнітного шторму — 35 %

ймовірність великого геомагнітного шторму — 20%

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%

кількість сонячних плям — 20.

Жінка страждає від впливу магнітної бурі. Фото: freepik

Як врятуватись від негативного впливу магнітних бур

Внаслідок впливу таких магнітних бур, слід приділити особливу увагу своєму здоров'ю. По можливості обмежте фізичне навантаження, не порушуйте режим сну. Бажано більше перебувати на свіжому повітрі та вживати достатню кількість рідини.

Також існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей: