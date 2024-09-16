Магнитные бури 16 сентября — прогноз для метеозависимых

Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: freepik

Магнитные бури 16 сентября будут влиять на здоровье всех людей, ведь на Земле ожидается сильная магнитная буря уровня G3. В группе особого риска пожилые, метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также люди с нарушениями мозгового кровообращения.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 16 сентября

Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С и одна вспышка класса Х4,5.

Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса. Такие сильные вспышки встречаются не часто. Но, если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними коронарные выбросы массы могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы. Кроме того, такие вспышки вызывают красивое полярное сияние.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет нестабильным до сильных штормовых уровней. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 16 сентября:

возможность малого геомагнитного шторма — 35 %

вероятность большого геомагнитного шторма — 20%

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%

количество солнечных пятен — 20.

Женщина страдает от воздействия магнитной бури. Фото: freepik

Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь

В результате воздействия таких магнитных бурь следует уделить особое внимание своему здоровью. По возможности ограничьте физическую нагрузку, не нарушайте режим сна. Желательно находиться на свежем воздухе и употреблять достаточное количество жидкости.

Также существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей: