Магнитные бури 16 сентября — прогноз для метеозависимых

Плохое самочувствие испытают все — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитные бури 16 сентября будут влиять на здоровье всех людей, ведь на Земле ожидается сильная магнитная буря уровня G3. В группе особого риска пожилые, метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также люди с нарушениями мозгового кровообращения.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 16 сентября
Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С и одна вспышка класса Х4,5.
Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса. Такие сильные вспышки встречаются не часто. Но, если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними коронарные выбросы массы могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы. Кроме того, такие вспышки вызывают красивое полярное сияние.
Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет нестабильным до сильных штормовых уровней. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 16 сентября:
- возможность малого геомагнитного шторма — 35 %
- вероятность большого геомагнитного шторма — 20%
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
- количество солнечных пятен — 20.
Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь
В результате воздействия таких магнитных бурь следует уделить особое внимание своему здоровью. По возможности ограничьте физическую нагрузку, не нарушайте режим сна. Желательно находиться на свежем воздухе и употреблять достаточное количество жидкости.
Также существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей:
- не злоупотребляйте кофеином, табаком и алкоголем;
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте режим дня;
- больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питайтесь;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спите не менее 7-8 часов в сутки.
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