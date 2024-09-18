Магнитные бури 18 сентября - прогноз для метеозависимых

На Солнце произошло три мощных вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитных бурь в среду, 18 сентября, на Земле не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 18 сентября
На солнце за последние сутки произошли три вспышки класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет спокойным уровнем. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 18 сентября
- Возможность малого геомагнитного шторма — 15 %;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- Количество солнечных пятен — 45.
Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Также существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей:
- не злоупотребляйте кофеином, табаком и алкоголем;
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте режим дня;
- больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питайтесь;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спите не менее 7-8 часов в сутки.
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