Магнитные бури 18 сентября - прогноз для метеозависимых

Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: freepik

Магнитных бурь в среду, 18 сентября, на Земле не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 18 сентября

На солнце за последние сутки произошли три вспышки класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет спокойным уровнем. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 18 сентября

Возможность малого геомагнитного шторма — 15 %;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 45.

Парень страдает магнитной бурей. Источник: freepik

Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Также существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей: