Магнітні бурі 19 вересня — прогноз для метеозалежних

Погіршене самопочуття в жінки. Фото: Pexels

У четвер, 19 вересня, на Землі не прогнозують суттєвих магнітних бур. Впродовж останньої доби на Сонці зафіксували кілька спалахів.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур 19 вересня

На сонці впродовж останні 24 годин зафіксували три С-спалахи. Такі спалахи не мають сильного впливу на Землю. У четвер, 19 вересня стан геомагнітного поля коливатиметься від спокійного до нестабільного. Сонячна активність буде помірною, можливі нові спалахи класу Х.

Сонячна активність на 19 вересня:

можливість малого геомагнітного шторму – 5 %

ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

імовірність спалаху на Сонці М-класу – 55%

імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 15%

кількість сонячних плям – 70.

Погане самопочуття. Фото: Pexels

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Магнітні бурі можуть спровокувати погіршення самопочуття та здоров'я у метеозалежних людей. Збільшуються ризики виникнення інфарктів та інсультів у людей з хронічними хворобами серцево-судинної системи.

Є методи, які допоможуть знизити негативний вплив магнітних бур на здоров’я людей. Фахівці радять дотримуватися таких рекомендацій: