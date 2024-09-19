Магнітні бурі 19 вересня — прогноз для метеозалежних

На Сонці спостерігали активність — прогноз магнітних бур на сьогодні
У четвер, 19 вересня, на Землі не прогнозують суттєвих магнітних бур. Впродовж останньої доби на Сонці зафіксували кілька спалахів.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз магнітних бур 19 вересня
На сонці впродовж останні 24 годин зафіксували три С-спалахи. Такі спалахи не мають сильного впливу на Землю. У четвер, 19 вересня стан геомагнітного поля коливатиметься від спокійного до нестабільного. Сонячна активність буде помірною, можливі нові спалахи класу Х.
Сонячна активність на 19 вересня:
- можливість малого геомагнітного шторму – 5 %
- ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
- імовірність спалаху на Сонці М-класу – 55%
- імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 15%
- кількість сонячних плям – 70.
Як магнітні бурі впливають на здоров'я
Магнітні бурі можуть спровокувати погіршення самопочуття та здоров'я у метеозалежних людей. Збільшуються ризики виникнення інфарктів та інсультів у людей з хронічними хворобами серцево-судинної системи.
Є методи, які допоможуть знизити негативний вплив магнітних бур на здоров’я людей. Фахівці радять дотримуватися таких рекомендацій:
- не зловживайте кофеїном, тютюном та алкоголем;
- зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуйтеся режиму дня;
- більше гуляйте та отримуйте хороші емоції;
- регулярно та правильно харчуйтеся;
- більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;
- спіть не менше 7-8 годин на добу.
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