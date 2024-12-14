Прогноз магнитных бурь 14 декабря — на Солнце будет десяток вспышек

На Солнце ожидаются вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня
В субботу, 14 декабря, значительных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне.
Об этом сообщили Метеоагент.
Магнитные бури 14 декабря
За последние сутки на Солнце произошли семь вспышек класса С и две вспышки класса М, самой большой из которых стала вспышка М2,2. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,2 может спровоцировать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен также солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет тихого уровня. Скорее всего, солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса M.
Солнечная активность 14 декабря:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 51
Как защититься от негативного воздействия магнитных бурь
Магнитные бури могут отрицательно сказываться на здоровье, поэтому важно соблюдать несколько советов по снижению рисков. Вот некоторые из них:
- замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;
- ограничьте физическую и эмоциональную нагрузку;
- найдите время для отдыха и восстановления;
- проведите время на свежем воздухе;
- следите за здоровым режимом сна;
- минимизируйте стрессовые ситуации.
Ранее мы предупреждали, что декабрь 2024 принесет украинцам серию магнитных бурь. Это может повлиять на самочувствие и здоровье.
Напомним, недавно было опубликовано новое фото, полученное NASA по космическому телескопу Габбл. Оно показывает космическое переплетение двух галактик MCG+05-31-045.
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