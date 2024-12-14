Прогноз магнитных бурь 14 декабря — на Солнце будет десяток вспышек

Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: depositphotos

В субботу, 14 декабря, значительных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом сообщили Метеоагент.

Читайте также:

Магнитные бури 14 декабря

За последние сутки на Солнце произошли семь вспышек класса С и две вспышки класса М, самой большой из которых стала вспышка М2,2. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,2 может спровоцировать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен также солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет тихого уровня. Скорее всего, солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса M.

Солнечная активность 14 декабря:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 51

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Как защититься от негативного воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут отрицательно сказываться на здоровье, поэтому важно соблюдать несколько советов по снижению рисков. Вот некоторые из них:

замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;

ограничьте физическую и эмоциональную нагрузку;

найдите время для отдыха и восстановления;

проведите время на свежем воздухе;

следите за здоровым режимом сна;

минимизируйте стрессовые ситуации.

Ранее мы предупреждали, что декабрь 2024 принесет украинцам серию магнитных бурь. Это может повлиять на самочувствие и здоровье.

Напомним, недавно было опубликовано новое фото, полученное NASA по космическому телескопу Габбл. Оно показывает космическое переплетение двух галактик MCG+05-31-045.