Прогноз магнітних бур на сьогодні 13 грудня

Жінка відчуває головний біль. Фото: Pexels

Магнітні бурі у п'ятницю, 13 грудня, на Землі не очікуються. Однак минулої доби сонячна активність була на високому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 13 грудня

Сонячні спалахи класу M належать до середніх за потужністю серед великих спалахів. Наприклад, спалах М6.7 може спричинити незначні радіоперешкоди на денному боці Землі, а також викликати сонячний радіаційний шторм.

У п’ятницю геомагнітне поле залишатиметься спокійним. Сонячна активність очікується на помірному рівні з імовірністю спалахів класу M та невеликою ймовірністю спалахів класу X.

Сонячна активність на 13 грудня

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 54.

Як зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров'я

У чоловіка погане самопочуття. Фото: Freepik

Магнітні бурі можуть негативно позначатися на здоров'ї, тому важливо дотримуватися кількох порад для зниження ризиків. Ось деякі з них:

замініть каву, енергетичні напої та алкоголь на трав'яний чай;

обмежте фізичне та емоційне навантаження;

знайдіть час для відпочинку та відновлення;

проведіть час на свіжому повітрі;

слідкуйте за здоровим режимом сну;

мінімізуйте стресові ситуації.

Нагадаємо, грудень 2024 року принесе українцям серію магнітних бур. Це може вплинути на самопочуття та здоров'я.

А раніше було опубліковано нове фото, отримане NASA з космічного телескопа Габбл. Воно показує космічне переплетення двох галактик MCG+05-31-045.