Прогноз магнітних бур на сьогодні 13 грудня

Активність Сонця досягла піку — прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітні бурі у п'ятницю, 13 грудня, на Землі не очікуються. Однак минулої доби сонячна активність була на високому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 13 грудня
Сонячні спалахи класу M належать до середніх за потужністю серед великих спалахів. Наприклад, спалах М6.7 може спричинити незначні радіоперешкоди на денному боці Землі, а також викликати сонячний радіаційний шторм.
У п’ятницю геомагнітне поле залишатиметься спокійним. Сонячна активність очікується на помірному рівні з імовірністю спалахів класу M та невеликою ймовірністю спалахів класу X.
Сонячна активність на 13 грудня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 10%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 54.
Як зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров'я
Магнітні бурі можуть негативно позначатися на здоров'ї, тому важливо дотримуватися кількох порад для зниження ризиків. Ось деякі з них:
- замініть каву, енергетичні напої та алкоголь на трав'яний чай;
- обмежте фізичне та емоційне навантаження;
- знайдіть час для відпочинку та відновлення;
- проведіть час на свіжому повітрі;
- слідкуйте за здоровим режимом сну;
- мінімізуйте стресові ситуації.
Нагадаємо, грудень 2024 року принесе українцям серію магнітних бур. Це може вплинути на самопочуття та здоров'я.
А раніше було опубліковано нове фото, отримане NASA з космічного телескопа Габбл. Воно показує космічне переплетення двох галактик MCG+05-31-045.
Читайте Новини.LIVE!