Прогноз магнитных бурь на сегодня 13 декабря

Активность Солнца на пике — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитные бури в пятницу, 13 декабря, на Земле не ожидаются. Однако за прошедшие сутки солнечная активность была на высоком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 13 декабря
Солнечные вспышки класса M относятся к средним по мощности среди больших вспышек. Например, вспышка М6.7 может привести к незначительным радиопомехам на дневной стороне Земли, а также вызвать солнечный радиационный шторм.
В пятницу геомагнитное поле будет оставаться спокойным. Солнечная активность ожидается умеренной с вероятностью вспышек класса M и небольшой вероятностью вспышек класса X.
Солнечная активность на 13 декабря
- Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 54.
Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури могут отрицательно сказываться на здоровье, поэтому важно соблюдать несколько советов по снижению рисков. Вот некоторые из них:
- замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;
- ограничьте физическую и эмоциональную нагрузку;
- найдите время для отдыха и восстановления;
- проведите время на свежем воздухе;
- следите за здоровым режимом сна;
- минимизируйте стрессовые ситуации.
Напомним, что декабрь 2024 года принесет украинцам серию магнитных бурь. Это может повлиять на самочувствие и здоровье.
А ранее было опубликовано новое фото, полученное NASA с космического телескопа Габбл. Оно показывает космическое переплетение двух галактик MCG+05-31-045.
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