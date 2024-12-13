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Активность Солнца на пике — прогноз магнитных бурь на сегодня

13 декабря 2024 11:19
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнитных бурь на сегодня 13 декабря
Женщина чувствует головную боль. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнитные бури в пятницу, 13 декабря, на Земле не ожидаются. Однако за прошедшие сутки солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Солнечные вспышки класса M относятся к средним по мощности среди больших вспышек. Например, вспышка М6.7 может привести к незначительным радиопомехам на дневной стороне Земли, а также вызвать солнечный радиационный шторм.

В пятницу геомагнитное поле будет оставаться спокойным. Солнечная активность ожидается умеренной с вероятностью вспышек класса M и небольшой вероятностью вспышек класса X.

Солнечная активность на 13 декабря

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 54.

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури прогноз
У мужчины плохое самочувствие. Фото: Freepik

Магнитные бури могут отрицательно сказываться на здоровье, поэтому важно соблюдать несколько советов по снижению рисков. Вот некоторые из них:

  • замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;
  • ограничьте физическую и эмоциональную нагрузку;
  • найдите время для отдыха и восстановления;
  • проведите время на свежем воздухе;
  • следите за здоровым режимом сна;
  • минимизируйте стрессовые ситуации.

Напомним, что декабрь 2024 года принесет украинцам серию магнитных бурь. Это может повлиять на самочувствие и здоровье.

А ранее было опубликовано новое фото, полученное NASA с космического телескопа Габбл. Оно показывает космическое переплетение двух галактик MCG+05-31-045.

космос Солнце самочувствие здоровье магнитные бури Земля

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