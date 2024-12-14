Прогноз магнітних бур 14 грудня — на Сонці буде десяток спалахів

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: depositphotos

У суботу, 14 грудня, значних магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні.

Про це повідомили Метеоагент.

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Магнітні бурі 14 грудня

За останню добу на Сонці сталися сім спалахів класу С та два спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М2,2. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,2 може спровокувати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в суботу геомагнітне поле буде тихого рівня. Скоріш за все, сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу M.

Сонячна активність 14 грудня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 51

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як захиститися від негативного впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно позначатися на здоров'ї, тому важливо дотримуватися кількох порад для зниження ризиків. Ось деякі з них:

замініть каву, енергетичні напої та алкоголь на трав'яний чай;

обмежте фізичне та емоційне навантаження;

знайдіть час для відпочинку та відновлення;

проведіть час на свіжому повітрі;

слідкуйте за здоровим режимом сну;

мінімізуйте стресові ситуації.

Раніше ми попереджали, що грудень 2024 року принесе українцям серію магнітних бур. Це може вплинути на самопочуття та здоров'я.

Нагадаємо, нещодавно було опубліковано нове фото, отримане NASA з космічного телескопа Габбл. Воно показує космічне переплетення двох галактик MCG+05-31-045.