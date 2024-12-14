Прогноз магнітних бур 14 грудня — на Сонці буде десяток спалахів

На Сонці очікуються спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні
У суботу, 14 грудня, значних магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні.
Про це повідомили Метеоагент.
Магнітні бурі 14 грудня
За останню добу на Сонці сталися сім спалахів класу С та два спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М2,2. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,2 може спровокувати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що в суботу геомагнітне поле буде тихого рівня. Скоріш за все, сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу M.
Сонячна активність 14 грудня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 51
Як захиститися від негативного впливу магнітних бур
Магнітні бурі можуть негативно позначатися на здоров'ї, тому важливо дотримуватися кількох порад для зниження ризиків. Ось деякі з них:
- замініть каву, енергетичні напої та алкоголь на трав'яний чай;
- обмежте фізичне та емоційне навантаження;
- знайдіть час для відпочинку та відновлення;
- проведіть час на свіжому повітрі;
- слідкуйте за здоровим режимом сну;
- мінімізуйте стресові ситуації.
Раніше ми попереджали, що грудень 2024 року принесе українцям серію магнітних бур. Це може вплинути на самопочуття та здоров'я.
Нагадаємо, нещодавно було опубліковано нове фото, отримане NASA з космічного телескопа Габбл. Воно показує космічне переплетення двох галактик MCG+05-31-045.
Читайте Новини.LIVE!