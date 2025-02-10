Прогноз магнитных бурь 10 февраля — вспышки на Солнце

Девушка страдает от головной боли. Иллюстративное фото: depositphotos

В понедельник, 10 февраля, на Земле ожидается слабая магнитная буря. В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури в Украине 10 февраля

За последние сутки на Солнце произошли восемь вспышек класса С — они практически не влияют на Землю.

Сегодня геомагнитное поле будет нестабильным до незначительных штормовых уровней. А солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса Х.

Солнечная активность 10 февраля

Возможность малого геомагнитного шторма — 25%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%

количество солнечных пятен — 69.

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: pexels

В то же время другой ресурс meteoagent предупредил о сильной магнитной буре сегодня. Там отметили, что в понедельник фиксируется повышенная геомагнитная активность.

Магнитная буря. Фото: meteoagent

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Чтобы избежать влияния магнитных бурь на здоровье или уменьшить его, метеозависимым советуют придерживаться таких советов:

пить достаточное количество воды для поддержания обмена веществ;

употреблять продукты, богатые магнием, калием и витаминами;

ограничить употребление кофе, алкоголя и энергетиков, которые могут усилить напряжение;

спать семь-восемь часов, стараясь ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день;

медитировать: заниматься йогой или практиковать дыхательные упражнения.

Напомним, синоптики предупредили о холодной погоде в Украине на этой неделе. Температура воздуха опустится ниже нуля.

Также в Укргидрометцентре сообщили, что сегодня в Карпатах ударят морозы до -15 °C.