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Метеозависимых ждет сильный шторм — прогноз магнитных бурь

10 февраля 2025 11:13
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз магнитных бурь 10 февраля — вспышки на Солнце
Девушка страдает от головной боли. Иллюстративное фото: depositphotos
Светлана Силенко - Редактор

В понедельник, 10 февраля, на Земле ожидается слабая магнитная буря. В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние сутки на Солнце произошли восемь вспышек класса С — они практически не влияют на Землю.

Сегодня геомагнитное поле будет нестабильным до незначительных штормовых уровней. А солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса Х.

Солнечная активность 10 февраля

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 25%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%
  • количество солнечных пятен — 69.
Як впливають магнітні бурі на здоров'я
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: pexels

В то же время другой ресурс meteoagent предупредил о сильной магнитной буре сегодня. Там отметили, что в понедельник фиксируется повышенная геомагнитная активность.

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Магнитная буря. Фото: meteoagent

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Чтобы избежать влияния магнитных бурь на здоровье или уменьшить его, метеозависимым советуют придерживаться таких советов:

  • пить достаточное количество воды для поддержания обмена веществ;
  • употреблять продукты, богатые магнием, калием и витаминами;
  • ограничить употребление кофе, алкоголя и энергетиков, которые могут усилить напряжение;
  • спать семь-восемь часов, стараясь ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день;
  • медитировать: заниматься йогой или практиковать дыхательные упражнения.

Напомним, синоптики предупредили о холодной погоде в Украине на этой неделе. Температура воздуха опустится ниже нуля.

Также в Укргидрометцентре сообщили, что сегодня в Карпатах ударят морозы до -15 °C.

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