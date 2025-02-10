Прогноз магнитных бурь 10 февраля — вспышки на Солнце

Метеозависимых ждет сильный шторм — прогноз магнитных бурь
В понедельник, 10 февраля, на Земле ожидается слабая магнитная буря. В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури в Украине 10 февраля
За последние сутки на Солнце произошли восемь вспышек класса С — они практически не влияют на Землю.
Сегодня геомагнитное поле будет нестабильным до незначительных штормовых уровней. А солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса Х.
Солнечная активность 10 февраля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 25%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%
- количество солнечных пятен — 69.
В то же время другой ресурс meteoagent предупредил о сильной магнитной буре сегодня. Там отметили, что в понедельник фиксируется повышенная геомагнитная активность.
Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье
Чтобы избежать влияния магнитных бурь на здоровье или уменьшить его, метеозависимым советуют придерживаться таких советов:
- пить достаточное количество воды для поддержания обмена веществ;
- употреблять продукты, богатые магнием, калием и витаминами;
- ограничить употребление кофе, алкоголя и энергетиков, которые могут усилить напряжение;
- спать семь-восемь часов, стараясь ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день;
- медитировать: заниматься йогой или практиковать дыхательные упражнения.
Напомним, синоптики предупредили о холодной погоде в Украине на этой неделе. Температура воздуха опустится ниже нуля.
Также в Укргидрометцентре сообщили, что сегодня в Карпатах ударят морозы до -15 °C.
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