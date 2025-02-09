Прогноз погоди в Україні на завтра 10 лютого від Укргідрометцентру

Жінка на вулиці у морозну погоду. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 10 лютого, буде хмарною та морозною. Опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 10 лютого

За прогнозами синоптиків, в Україні у понеділок очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

На дорогах у східних, більшості центральних областей та на Сумщині місцями можлива ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме -6…-11 °C, у Карпатах вдарять морози до -10…-15 °C.

Вдень стовпчики термометрів покажуть -1…-6 °C, у західних та південних регіонах від -2 °C до +3 °C, а на Закарпатті потеплішає до +3…+8 °C.

Прогноз погоди в Україні на 10 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 10 лютого

У Києві та на Київщині очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Температура в області вночі -6…-11 °C, вдень -1…-6 °C.

У столиці вночі -9…-11 °C, вдень -4…-6 °C.

Карта температур. Фото: Ventusky

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, коли знову чекати на сніг в Україні.

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