Прогноз погоды в Украине на завтра 10 февраля от Укргидрометцентра

Женщина на улице в морозную погоду. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 10 февраля, будет облачной и морозной. Осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 10 февраля

По прогнозам синоптиков, в Украине в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

На дорогах в восточных, большинстве центральных областей и в Сумской области местами возможна гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит -6...-11 °C, в Карпатах ударят морозы до -10...-15 °C.

Днем столбики термометров покажут -1...-6 °C, в западных и южных регионах от -2 °C до +3 °C, а на Закарпатье потеплеет до +3...+8 °C.

Прогноз погоды в Украине на 10 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 10 февраля

В Киеве и Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура в области ночью -6...-11 °C, днем -1...-6 °C.

В столице ночью -9...-11 °C, днем -4...-6 °C.

Карта температур. Фото: Ventusky

Ранее синоптик Наталка Диденко спрогнозировала, когда снова ждать снега в Украине.

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