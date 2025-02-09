Прогноз погоды в Украине на завтра 10 февраля от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре спрогнозировали, где ударят морозы до -15 °C
Погода в Украине завтра, 10 февраля, будет облачной и морозной. Осадков синоптики не прогнозируют.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 10 февраля
По прогнозам синоптиков, в Украине в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.
На дорогах в восточных, большинстве центральных областей и в Сумской области местами возможна гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит -6...-11 °C, в Карпатах ударят морозы до -10...-15 °C.
Днем столбики термометров покажут -1...-6 °C, в западных и южных регионах от -2 °C до +3 °C, а на Закарпатье потеплеет до +3...+8 °C.
Погода в Киеве 10 февраля
В Киеве и Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура в области ночью -6...-11 °C, днем -1...-6 °C.
В столице ночью -9...-11 °C, днем -4...-6 °C.
Ранее синоптик Наталка Диденко спрогнозировала, когда снова ждать снега в Украине.
Также мы писали, что Одесса встретит новую рабочую неделю с морозом и штормом.
Читайте Новини.LIVE!