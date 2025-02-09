Прогноз погоди 10 лютого — Діденко попередила про морози

Синоптик Діденко сказала, коли в Україну повернуться снігопади
Погода в Україні завтра, 10 лютого, формуватиметься під впливом антициклону. Опадів не прогнозують, а вітер буде східних напрямків, слабкий або помірний.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні 10 лютого
За прогнозами Діденко, у понеділок температура повітря вночі становитиме -5…-10 °C.
Вдень найхолодніше буде на півночі та північному сході країни, де стовпчики термометрів покажуть -3…-7 °C.
У центральних та східних областях температура коливатиметься в межах -1…-5 °C, а на півдні буде близько 0 °C.
У західних регіонах прогнозується 0…+3 °C, а найтепліше традиційно буде на Закарпатті — до +5…+7 °C.
Найближчими днями в Україні утримається стабільна морозна погода без значних змін. Сніг можливий лише після 16 лютого, а потепління поки не прогнозується.
Погода у Києві 10 лютого
У Києві 10 лютого синоптики опадів не прогнозують.
Вночі температура знизиться до -9…-11 °C, а вдень очікується -3…-5 °C.
Нагадаємо, у Харкові та області очікується ожеледиця на дорогах і сильний мороз.
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