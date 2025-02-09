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Синоптик Діденко сказала, коли в Україну повернуться снігопади

9 лютого 2025 14:49
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди 10 лютого — Діденко попередила про морози
Діти катаються на санчатах. Ілюстративне фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 10 лютого, формуватиметься під впливом антициклону. Опадів не прогнозують, а вітер буде східних напрямків, слабкий або помірний.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні 10 лютого

За прогнозами Діденко, у понеділок температура повітря вночі становитиме -5…-10 °C.

Вдень найхолодніше буде на півночі та північному сході країни, де стовпчики термометрів покажуть -3…-7 °C.

У центральних та східних областях температура коливатиметься в межах -1…-5 °C, а на півдні буде близько 0 °C.

У західних регіонах прогнозується 0…+3 °C, а найтепліше традиційно буде на Закарпатті — до +5…+7 °C.

Найближчими днями в Україні утримається стабільна морозна погода без значних змін. Сніг можливий лише після 16 лютого, а потепління поки не прогнозується.

карта погоди
Карта температур. Фото: Наталка Діденко

Погода у Києві 10 лютого

У Києві 10 лютого синоптики опадів не прогнозують.

Вночі температура знизиться до -9…-11 °C, а вдень очікується -3…-5 °C.

Погода Діденко
Повідомлення Діденко у Facebook

Нагадаємо, у Харкові та області очікується ожеледиця на дорогах і сильний мороз.

Раніше ми писали, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. Чому це небезпечно можна почитати у нашому матеріалі.

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