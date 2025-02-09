Прогноз погоды 10 февраля — Диденко предупредила о морозах

Дети катаются на санках. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 10 февраля, будет формироваться под влиянием антициклона. Осадков не прогнозируют, а ветер будет восточных направлений, слабый или умеренный.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 10 февраля

По прогнозам Диденко, в понедельник температура воздуха ночью составит -5...-10 °C.

Днем холоднее всего будет на севере и северо-востоке страны, где столбики термометров покажут -3...-7 °C.

В центральных и восточных областях температура будет колебаться в пределах -1...-5 °C, а на юге будет около 0 °C.

В западных регионах прогнозируется 0...+3 °C, а теплее всего традиционно будет на Закарпатье - до +5...+7 °C.

В ближайшие дни в Украине сохранится стабильная морозная погода без значительных изменений. Снег возможен только после 16 февраля, а потепление пока не прогнозируется.

Карта температур. Фото: Наталка Диденко

Погода в Киеве 10 февраля

В Киеве 10 февраля синоптики осадков не прогнозируют.

Ночью температура снизится до -9...-11 °C, а днем ожидается -3...-5 °C.

Сообщение Диденко в Facebook

Напомним, в Харькове и области ожидается гололедица на дорогах и сильный мороз.

Ранее мы писали, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. Почему это опасно можно почитать в нашем материале.