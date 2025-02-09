Прогноз погоды 10 февраля — Диденко предупредила о морозах

Синоптик Диденко сказала, когда в Украину вернутся снегопады
Погода в Украине завтра, 10 февраля, будет формироваться под влиянием антициклона. Осадков не прогнозируют, а ветер будет восточных направлений, слабый или умеренный.
Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.
Погода в Украине 10 февраля
По прогнозам Диденко, в понедельник температура воздуха ночью составит -5...-10 °C.
Днем холоднее всего будет на севере и северо-востоке страны, где столбики термометров покажут -3...-7 °C.
В центральных и восточных областях температура будет колебаться в пределах -1...-5 °C, а на юге будет около 0 °C.
В западных регионах прогнозируется 0...+3 °C, а теплее всего традиционно будет на Закарпатье - до +5...+7 °C.
В ближайшие дни в Украине сохранится стабильная морозная погода без значительных изменений. Снег возможен только после 16 февраля, а потепление пока не прогнозируется.
Погода в Киеве 10 февраля
В Киеве 10 февраля синоптики осадков не прогнозируют.
Ночью температура снизится до -9...-11 °C, а днем ожидается -3...-5 °C.
Напомним, в Харькове и области ожидается гололедица на дорогах и сильный мороз.
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