Прогноз магнітних бур 10 лютого — спалахи на Сонці

На метеозалежних чекає сильний шторм — прогноз магнітних бур
У понеділок, 10 лютого, на Землі очікується слабка магнітна буря. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі в Україні 10 лютого
За останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С — вони практично не впливають на Землю.
Сьогодні геомагнітне поле буде нестабільним до незначних штормових рівнів. А сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу Х.
Сонячна активність 10 лютого
- Можливість малого геомагнітного шторму — 25%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%
- кількість сонячних плям — 69.
Водночас інший ресурс meteoagent попередив про сильну магнітну бурю сьогодні. Там зазначили, що у понеділок фіксується підвищена геомагнітна активність.
Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я
Аби уникнути впливу магнітних бур на здоров'я або зменшити його, метеозалежним радять дотримуватися таких порад:
- пити достатню кількість води для підтримки обміну речовин;
- вживати продукти, багаті на магній, калій та вітаміни;
- обмежити вживання кави, алкоголю та енергетиків, які можуть посилити напруження;
- спати сім-вісім годин, намагаючись лягати й прокидатися в один й той самий час щодня;
- медитувати: займатися йогою чи практикувати дихальні вправи.
Нагадаємо, синоптики попередили про холодну погоду в Україні цього тижня. Температура повітря опуститься нижче нуля.
Також в Укргідрометцентрі повідомили, що сьогодні у Карпатах вдарять морози до -15 °C.
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