Прогноз магнітних бур 10 лютого — спалахи на Сонці

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: depositphotos

У понеділок, 10 лютого, на Землі очікується слабка магнітна буря. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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За останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С — вони практично не впливають на Землю.

Сьогодні геомагнітне поле буде нестабільним до незначних штормових рівнів. А сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу Х.

Сонячна активність 10 лютого

Можливість малого геомагнітного шторму — 25%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%

кількість сонячних плям — 69.

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: pexels

Водночас інший ресурс meteoagent попередив про сильну магнітну бурю сьогодні. Там зазначили, що у понеділок фіксується підвищена геомагнітна активність.

Магнітна буря. Фото: meteoagent

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Аби уникнути впливу магнітних бур на здоров'я або зменшити його, метеозалежним радять дотримуватися таких порад:

пити достатню кількість води для підтримки обміну речовин;

вживати продукти, багаті на магній, калій та вітаміни;

обмежити вживання кави, алкоголю та енергетиків, які можуть посилити напруження;

спати сім-вісім годин, намагаючись лягати й прокидатися в один й той самий час щодня;

медитувати: займатися йогою чи практикувати дихальні вправи.

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