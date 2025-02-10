Прогноз погоди в Україні на 10–16 лютого 2025 року

Люди йдуть вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: Віктор Ковальчук / УНІАН

На тижні, від 10 по 16 лютого, в Україні через вплив стійкого та малорухомого антициклону переважатиме суха та прохолодна погода зі слабким вітром і високим атмосферним тиском. Щоправда, на вихідних над Балканами та Чорноморським регіоном атмосферний тиск знизиться та пройдуть опади, переважно у вигляді снігу з дощем.

Про це повідомив кандидат метеорологічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

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У понеділок, 10 лютого, на всій території України буде без опадів. На дорогах подекуди утвориться ожеледиця. Вітер дутиме зі сходу або північного сходу зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…-10 °С, а на узбережжі морів та на Закарпатті — 0…-5 °С. Удень потеплішає до -4...+1 °С.

У вівторок, 11 лютого, на більшій частині території України утримається погода без опадів, лише у Криму місцями пройде невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Швидкість північно-східного вітру становитиме 5–10 м/с, а на Закарпатті вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Уночі стовпчики термометрів опустяться до -5…-10 °С, а на узбережжі морів та на Закарпатті — до 0…-5 °С. Удень буде -3...+2 °С.

У середу, 12 лютого, в усіх регіонах буде суха погода. На дорогах подекуди ожеледиця. Переважно північно-східний дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Нічна температура триматиметься в межах -4…-9 °С, на узбережжі морів та на Закарпатті — -4…+1 °С, а денна становитиме -2...+3 °С.

У четвер, 13 лютого, опадів не очікується. Подекуди можливі туман, паморозь, ожеледиця на дорогах. Вітер змінних напрямків віятиме зі швидкістю 3–8 м/с. Температура повітря вночі буде -3…-8 °С, на узбережжі морів та на Закарпатті — -4…+1 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до -1...+4 °С.

У п'ятницю, 14 лютого, також буде переважно без опадів. Невеликий мокрий сніг можливий лише вдень місцями в західних областях. Подекуди будуть туман і ожеледиця на дорогах. Швидкість вітру змінних напрямків становитиме 3–8 м/с. Нічна температура повітря буде -2…-7 °С, на узбережжі морів та на Закарпатті — -3…+2 °С, а денна триматиметься в межах -1...+4 °С, щоправда, у Криму та на півдні Одеської області буде до +6 °С.

У суботу, 15 лютого, місцями в північних, західних областях і південній половині країни очікуються невеликі опади у вигляді снігу та мокрого снігу, на Одещині та у Криму з дощем. У решті регіонів переважно без опадів. Вітер із північно-сходу дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2...-7 °С, а вдень — -3...+2 °С. У південних областях та у Криму вночі буде -2...+3 °С, а вдень — +2...+7 °С.

У неділю, 16 лютого, у південних, західних областях, а вдень місцями й у центральних регіонах пройдуть помірні, часом значні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Вітер переважно східної чверті віятиме зі швидкістю 5–10 м/с, однак на півдні країни буде поривчастим. Температура повітря вночі триматиметься в межах -2...-7 °С, а вдень — -3...+2 °С. У південних регіонах та на Закарпатті вночі очікується -2…+3 °С, а вдень — 0…+5 °С.

Нагадаємо, за прогнозом Наталки Діденко, найближчими днями в Україні утримається морозна погода. А от снігу раніше 16 лютого в більшості областей не буде.

Також ми повідомляли, що в Києві 10 лютого буде холодно. Уночі стовпчики термометрів опустяться до -11 °С.