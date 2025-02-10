Прогноз погоды в Украине на 10–16 февраля 2025 года

Люди идут по улице во время снега. Фото иллюстративное: Виктор Ковальчук / УНІАН

На неделе, с 10 по 16 февраля, в Украине из-за влияния устойчивого и малоподвижного антициклона будет преобладать сухая и прохладная погода со слабым ветром и высоким атмосферным давлением. Правда, на выходных над Балканами и Черноморским регионом атмосферное давление снизится и пройдут осадки, преимущественно в виде снега с дождем.

Об этом сообщил кандидат метеорологических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

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Какая погода будет в Украине 10–16 февраля

В понедельник, 10 февраля, на всей территории Украины будет без осадков. На дорогах местами образуется гололедица. Ветер будет дуть с востока или северо-востока со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...-10 °С, а на побережье морей и на Закарпатье — 0...-5 °С. Днем потеплеет до -4...+1 °С.

Во вторник, 11 февраля, на большей части территории Украины сохранится погода без осадков, только в Крыму местами пройдет небольшой снег и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Скорость северо-восточного ветра составит 5–10 м/с, а на Закарпатье ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до -5...-10 °С, а на побережье морей и на Закарпатье — до 0...-5 °С. Днем будет -3...+2 °С.

В среду, 12 февраля, во всех регионах будет сухая погода. На дорогах местами гололедица. Преимущественно северо-восточный будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Ночная температура будет держаться в пределах -4...-9 °С, на побережье морей и на Закарпатье — -4...+1 °С, а дневная составит -2...+3 °С.

В четверг, 13 февраля, осадков не ожидается. Местами возможны туман, изморозь, гололедица на дорогах. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха ночью будет -3...-8 °С, на побережье морей и на Закарпатье — -4...+1 °С, а днем столбики термометров поднимутся до -1...+4 °С.

В пятницу, 14 февраля, также будет преимущественно без осадков. Небольшой мокрый снег возможен только днем местами в западных областях. Кое-где будут туман и гололедица на дорогах. Скорость ветра переменных направлений составит 3–8 м/с. Ночная температура воздуха будет -2...-7 °С, на побережье морей и на Закарпатье — -3...+2 °С, а дневная будет держаться в пределах -1...+4 °С, правда, в Крыму и на юге Одесской области будет до +6 °С.

В субботу, 15 февраля, местами в северных, западных областях и южной половине страны ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, в Одесской области и в Крыму с дождем. В остальных регионах преимущественно без осадков. Ветер с северо-востока будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...-7 °С, а днем — -3...+2 °С. В южных областях и в Крыму ночью будет -2...+3 °С, а днем — +2...+7 °С.

В воскресенье, 16 февраля, в южных, западных областях, а днем местами и в центральных регионах пройдут умеренные, временами значительные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами налипание мокрого снега, гололед. Ветер преимущественно восточной четверти будет веять со скоростью 5–10 м/с, однако на юге страны будет порывистым. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах -2...-7 °С, а днем — -3...+2 °С. В южных регионах и на Закарпатье ночью ожидается -2...+3 °С, а днем — 0...+5 °С.

Напомним, по прогнозу Натальи Диденко, в ближайшие дни в Украине сохранится морозная погода. А вот снега раньше 16 февраля в большинстве областей не будет.

Также мы сообщали, что в Киеве 10 февраля будет холодно. Ночью столбики термометров опустятся до -11 °С.