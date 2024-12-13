Погода в Украине — прогноз от синоптиков на 14 декабря

Мороз и гололедица — синоптики предупредили об опасности завтра
Погода в Украине завтра, в субботу, 14 декабря, по прогнозу синоптиков, будет по-настоящему зимней — до -14°С . Однако осадков почти не ожидается.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Украине 14 декабря
На дорогах страны местами образуется гололед, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Ветер будет менять направление с северо-западного на юго-западное со скоростью 5-10 м/с. В Карпатах возможен небольшой снег.
Температура воздуха ночью на большей части территории Украины составит -9...-14°С. В южных областях и по крайней мере ожидается до -3...-8°С.
В течение дня в большинстве регионов ожидается -1...-6°С. В южных областях и на западе — -2...+3°С.
Синоптики советуют водителям быть осторожными на дорогах из-за гололеда.
Погода в Киеве 14 декабря
В столице завтра сохранится сухая, морозная погода.
Ночью ожидается около -10°С. А днем -3...-5°С. Несмотря на мороз, день будет ясным, но порывистый ветер будет усиливать чувство холода.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По данным синоптика, погода на 14 декабря будет холодной и это похолодание усилится, осадков не ожидается.
Завтра, 14 декабря, как сообщает Диденко, в Украине сохранится сухая, морозная погода. Ночное похолодание станет еще более ощутимым, а днем температуры будут оставаться стабильно низкими.
Температура воздуха ночью в целом по стране составит -7…-12°С. В Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях местами возможно понижение до -14°С.
Днем в большинстве областей ожидается -2...-5°С. В Одесской области, в Крыму и Закарпатье — около 0°С.
Особенности погоды
Антициклон принесет ясную и безоблачную погоду без осадков. Ночью температура будет снижаться быстрее из-за отсутствия облачного покрова. Ветер юго-западный, умеренно порывистый, что может создавать дополнительное чувство холода.
Ранее мы рассказывали о том, какой будет погода на рождественско-новогодние праздники в Украине.
Напомним, ранее мы писали, что погода на этой неделе в Украине будет влажной и плюсовой температурой.
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