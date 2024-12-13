Погода в Україні — прогноз від синоптиків на 14 грудня

Жінка іде взимку. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтру, у суботу, 14 грудня, за прогнозом синоптиків, буде по-справжньому зимовою — до -14°С. Однак опадів майже не очікується.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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На дорогах країни місцями утвориться ожеледиця, тому водіям слід бути обережними. Вітер змінюватиме напрямок із північно-західного на південно-західний зі швидкістю 5–10 м/с. В Карпатах можливий невеликий сніг.

Температура повітря вночі на більшій частині території України становитиме -9...-14 °С. У південних областях і на крайньому заході очікується до -3...-8 °С.

Протягом дня у більшості регіонів очікується -1...-6 °С. У південних областях і на заході — -2...+3 °С.

Синоптики радять водіям бути обережними на дорогах через ожеледицю.

Погода в Україні 14 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 14 грудня

У столиці завтра також збережеться суха, морозна погода.

Вночі очікується близько -10 °С. А вдень — -3…-5 °С. Попри мороз, день буде ясним, але рвучкий вітер посилюватиме відчуття холоду.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За даними синоптикині, погода на 14 грудня буде холодною, і це похолодання посилиться, опадів не очікується.

Завтра, 14 грудня, як повідомляє Діденко, в Україні збережеться суха, морозна погода. Нічне похолодання стане ще відчутнішим, а вдень температури залишатимуться стабільно низькими.

Температура повітря вночі загалом по країні становитиме -7…-12 °С. У Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях місцями можливе зниження до -14 °С.

Вдень у більшості областей очікується -2…-5 °С. На Одещині, в Криму та Закарпатті — близько 0 °С.

Карта циклонів. Фото: Наталка Діденко

Особливості погоди

Антициклон принесе ясну і безхмарну погоду без опадів. Вночі температура знижуватиметься швидше через відсутність хмарного покриву. Вітер південно-західний, помірно рвучкий, що може створювати додаткове відчуття холоду.

Пост Діденко. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали про те, якою буде погода на різдвяно-новорічні свята в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що погода цього тижня в Україні буде вологою та з плюсовою температурою.