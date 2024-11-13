Погода в Украине — прогноз от синоптиков на 14 ноября

Мокрый снег и дожди — какие регионы завтра накроют сильные осадки
Погода в Украине в четверг, 14 ноября, будет облачной и холодной. Почти во всех областях ожидаются мокрый снег, дожди и сильные туманы.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 14 ноября
По прогнозам синоптиков, завтра в южной части ожидается небольшой дождь, ночью и утром местами будет туман. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 0...+5 °C, днем от +4 до +9 °C, в Крыму будет несколько теплее, до +12 °C.
На остальной территории небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, только в Прикарпатье и Закарпатье днем осадков не предполагается. Ночью здесь ожидаются заморозки, в частности -2...+3 °C, а днем 0...+5 °C.
В Карпатах ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью -1...-6 °C, днем около 0 °C.
Кроме того, в западных областях на дорогах местами возможна гололедица. В течение дня по всей Украине будет юго-западный и западный ветер 3-8 м/с.
Напомним, синоптик Наталья Диденко предостерегла водителей, ведь завтра на дорогах возможна гололедица. По ее словам, в Украину сует настоящая зима.
Кроме того, украинцев предупреждали о снегопадах в Украине и морозной погоде, которую следует ожидать на этой неделе.
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