Погода в Украине — прогноз от синоптиков на 14 ноября

Мокрый снег. Фото: REUTERS

Погода в Украине в четверг, 14 ноября, будет облачной и холодной. Почти во всех областях ожидаются мокрый снег, дожди и сильные туманы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 14 ноября

По прогнозам синоптиков, завтра в южной части ожидается небольшой дождь, ночью и утром местами будет туман. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 0...+5 °C, днем от +4 до +9 °C, в Крыму будет несколько теплее, до +12 °C.

На остальной территории небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, только в Прикарпатье и Закарпатье днем осадков не предполагается. Ночью здесь ожидаются заморозки, в частности -2...+3 °C, а днем 0...+5 °C.

Погода в Украине 14 ноября. Фото: Укргидрометцентр

В Карпатах ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью -1...-6 °C, днем около 0 °C.

Кроме того, в западных областях на дорогах местами возможна гололедица. В течение дня по всей Украине будет юго-западный и западный ветер 3-8 м/с.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предостерегла водителей, ведь завтра на дорогах возможна гололедица. По ее словам, в Украину сует настоящая зима.

Кроме того, украинцев предупреждали о снегопадах в Украине и морозной погоде, которую следует ожидать на этой неделе.