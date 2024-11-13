Погода в Україні — прогноз від синоптиків на 14 листопада

Мокрий сніг. Фото: REUTERS

Погода в Україні у четвер, 14 листопада, буде хмарною та холодною. Майже у всіх областях очікуються мокрий сніг, дощі та сильні тумани.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 14 листопада

За прогнозами синоптиків, завтра у південній частині очікується невеликий дощ, а вночі та вранці місцями буде туман. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 0...+5 °C, вдень від +4 до +9 °C, в Криму буде дещо тепліше, до +12 °C.

На решті території невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу, лише на Прикарпатті та Закарпатті вдень опадів не передбачається. Вночі тут очікуються заморозки зокрема -2...+3 °C, а вдень 0...+5 °C.

Погода в Україні 14 листопада. Фото: Укргідрометцентр

В Карпатах вночі невеликий сніг, вдень без опадів. Температура вночі -1...-6 °C, вдень близько 0 °C.

Крім того, в західних областях на дорогах місцями можлива ожеледиця. Упродовж дня по всій Україні буде південно-західний та західний вітер 3-8 м/с.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко застерегла водіїв, адже завтра на дорогах можлива ожеледиця. За її словами, в Україну суне справжня зима.

Крім того, українців попереджали про снігопади в Україні та морозну погоду, яку варто очікувати цього тижня.