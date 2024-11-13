Прогноз погоди в Україні 14 листопада від синоптика Наталки Діденко

Люди прогулюються зимовим містом. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 14 листопада, буде холодною, а подекуди сніжною. Водіям потрібно бути обережними.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Погода в Україні 14 листопада

За прогнозами Діденко, у четвер в багатьох регіонах, зокрема на півночі, в центрі та сході країни, прогнозується мокрий сніг із налипанням та місцями ожеледиця. Такі умови можуть ускладнити пересування на дорогах, тому водіям радять бути обережними.

На заході України очікується хмарна погода без значних опадів. На півдні країни прогнозують дощі, без снігу.

Температура вночі буде близькою до 0°C, вдень — від +1 °C до +3 °C. У південних регіонах буде трохи тепліше — вночі температура зберігатиметься близько нуля, а вдень підніметься до +5…+9°C.

Карта опадів. Фото: Ventusky

Погода у Києві 14 листопада

Синоптик прогнозує, що у Києві завтра варто очікувати на перший сніг.

Температура повітря у столиці вночі близько 0°C, вдень +2...+3 °C.

"Сніг очікується мокрий. Тому дорогі водії, не жартуйте з безпекою, це не той привід", — закликала Діденко.

Пост Діденко у Telegram

Раніше синоптики попереджали про снігопади в Україні та морозну погоду, яку варто очікувати цього тижня.

Також ми писали, що в Україні останніми роками дедалі частіше холодний період стає коротшим і температурні показники в багатьох зимових і осінніх місяцях вищі за кліматичні норми.