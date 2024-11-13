Прогноз погоды в Украине 14 ноября от синоптика Наталки Диденко

Люди гуляют по зимнему городу. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 14 ноября, будет холодной, а местами и снежной. Водителям нужно быть осторожными.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Telegram.

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Погода в Украине 14 ноября

По прогнозам Диденко, в четверг во многих регионах, в частности на севере, в центре и востоке страны, прогнозируется мокрый снег с налипанием и местами гололедица. Такие условия могут усложнить передвижение по дорогам, поэтому водителям советуют быть осторожными.

На западе Украины ожидается облачная погода, без существенных осадков. На юге страны прогнозируется дождь, без снега.

Температура ночью будет близка к 0 °C, днем — от +1 °C до +3 °C. В южных регионах немного теплее — ночью температура будет сохраняться около 0 °C, а днем поднимется до +5… +9 °C.

Карта осадков. Фото: Ventusky

Погода в Киеве 14 ноября

Синоптик прогнозирует, что в Киеве завтра стоит ожидать первого снега.

Температура воздуха в столице ночью около 0 °C, днем +2...+3 °C.

"Снег ожидается мокрый. Поэтому дорогие водители, не шутите с безопасностью, это не тот повод", — призвала Диденко.

Пост Диденко в Telegram

Ранее синоптики предупреждали о снегопадах в Украине и морозной погоде, которую следует ожидать на этой неделе.

Также мы писали, что в Украине в последние годы все чаще холодный период становится короче и температурные показатели во многих зимних и осенних месяцах выше климатических норм.