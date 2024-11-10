Прогноз погоди в Україні на наступний тиждень, 11-17 листопада, від синоптиків

Люди йдуть вулицею в сніг. Фото: Новини.LIVE

Наступного тижня, з 11 по 17 листопада, в Україні прогнозується переважно суха погода з невеликими опадами в окремих регіонах, місцями можливі тумани. Температура повітря буде достатньо прохолодною.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Україні протягом наступного тижня

У понеділок, 11 листопада, слід очікувати хмарну погоду із проясненнями, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер буде північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +1...+6 °С, у західній частині стовпчики термометрів знизяться до -4...+1 °С. Вдень показники коливатимуться у межах +5…+10 °С, у Криму температура підвищиться до +12 °С.

Температурна карта на 11 листопада. Фото: Метеопост

У вівторок, 12 листопада, в Україні очікується суха погода, невеликий дощ можливий лише на півдні Одеської області. Вночі та вранці місцями буде туман.

Температура повітря становитиме від -3 до +6 °С вночі. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від +3...+8 °С, на півдні місцями буде підвищення до +11 °С.

Температурна карта на 12 листопада. Фото: Метеопост

У середу, 13 листопада, невеликі дощі пройдуть уночі на Одещині, а вдень у Кіровоградській та Черкаській областях. В інших регіонах істотних опадів не прогнозується. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від -4...+1 °С, на півдні буде трішки тепліше від +1...+4 °С. Вдень показники термометрів показуватимуть від +2…+7 °С, у південній частині та у Криму +8…+11 °С.

Температурна карта на 13 листопада. Фото: Meteoprog

У четвер, 14 листопада, вночі в Криму очікуються дощі. Також опади пройдуть вранці та вдень у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Температура повітря вночі буде від -3...+8 °С. Вдень +3...+8 °С, у Криму місцями термометри підскочать до +10 °С.

Температурна карта на 14 листопада. Фото: Метеопост

У п'ятницю, 15 листопада, уночі на південному сході та в Криму прогнозуються дощі, на півночі та заході можливий дощ з мокрим снігом. Вдень у більшості регіонів країни очікуються невеликі дощі з мокрим снігом, у Карпатах помірний сніг.

Вітер переважатиме західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 °С, на півдні та у Приазов'ї передбачається від +2…+7 °С. Вдень в Україні показуватиме від +3...+8 °С, на Одещині буде найтепліше — до +10 °С.

Температурна карта на 15 листопада. Фото: Метеопост

У суботу, 16 листопада, вночі у Криму очікуються помірні дощі, у північних та східних регіонах невеликий дощ та мокрий сніг. У решті областей без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі буде в межах -3...+2 °С, у Карпатах поділки термометрів коливатимуться від -3...-8 °С. Вдень також буде прохолодно від +1...+6 °С.

У неділю, 17 листопада, в Україні суттєвих опадів не передбачається. Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі знизиться до -4...+1 °С, у Карпатах прогнозується -2...-7 °С. Вдень на території України очікується +4...+9 °С, на Одещині повітря прогріється до +11°С.

Нагадаємо, 11 листопада в Україні очікується хмарна погода з періодичними проясненнями, без значних опадів. Проте в деяких регіонах синоптики попереджають мешканців про туман.

На Львівщині 11 листопада також очікується хмарна погода з можливими туманами та ожеледицею вранці. Максимальна температура повітря становитиме +10 °С.