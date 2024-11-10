Прогноз погоди в Україні на завтра, 11 листопада, від синоптиків

Люди на вулиці восени. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 11 листопада, в Україні очікується хмарна погода з періодичними проясненнями, без значних опадів. Проте в деяких регіонах синоптики попереджають мешканців про туман.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 11 листопада

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність з періодичними проясненнями. Температура повітря вночі коливатиметься від +4 °С до -1 °С, у західних регіонах стовпчики термометрів становитимуть від 0 °С до -5 °С.

Вдень повітря прогріється до +3...+8 °С, на півдні країни та на Закарпатті максимальна температура буде +10 °С.

Синоптики попередили про можливий туман у західних областях, що призведе до зниження видимості на дорогах.

Погода в Україні на 11 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Діденко, у понеділок, 11 листопада, сильних опадів в Україні не передбачається. Однак у східній частині все ж можливий слабкий дощ. У західних регіонах слід очікувати сильні тумани.

Температура повітря вночі показуватиме в межах +3…+4 °С, вдень +4…+7 °С. У південній частині очікується від +6…+9 °С, а найтепліше буде на півдні Криму — від +10…+12 °С.

Карта антициклону 11 листопада. Фото: Наталка Діденко

Погода 11 листопада від Ігоря Кібальчича

Синоптик заявив, що погоду в Україні 11 листопада визначатиме великий та малорухомий антициклон.

Саме тому завтра слід очікувати хмарну погоду із проясненнями, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер буде північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +1...+6 °С, у західній частині стовпчики термометрів знизяться до -4...+1 °С. Вдень показники коливатимуться у межах +5…+10 °С, у Криму температура підвищиться до +12 °С.

Температурна карта на 11 листопада. Фото: Метеопост

Нагадаємо, 11 листопада на Львівщині очікується хмарна погода з можливими туманами та ожеледицею вранці. Максимальна температура повітря становитиме +10 °С.

Раніше ми писали, що Одеська область зустріне понеділок мінливою хмарністю та помірним дощем на півдні регіону.