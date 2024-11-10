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Мороз возвращается — синоптики спрогнозировали погоду на завтра

10 ноября 2024 20:20
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра, 11 ноября, от синоптиков.
Люди на улице осенью. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В понедельник, 11 ноября, в Украине ожидается облачная погода с периодическими прояснениями, без существенных осадков. Однако в некоторых регионах синоптики предупреждают жителей о тумане.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 11 ноября

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность с периодическими прояснениями. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до -1 °С, в западных регионах столбики термометров составят от 0 до -5 °С.

Днем воздух прогреется до +3...+8 °С, на юге страны и Закарпатье максимальная температура будет +10 °С.

Синоптики предупредили о возможном тумане в западных областях, что приведет к снижению видимости на дорогах.

Погода в Украине 11 ноября
Погода в Украине на 11 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Диденко в понедельник, 11 ноября, сильных осадков в Украине не предполагается. Однако в восточной части все же возможен слабый дождь. В западных регионах следует ожидать сильных туманов.

Температура воздуха ночью будет показывать в пределах +3…+4 °С, днем +4…+7 °С. В южной части ожидается от +6…+9 °С, а теплее всего будет на юге Крыма — от +10…+12 °С.

Прогноз погоды на 11 ноября.
Карта антициклона 11 ноября. Фото: Наталья Диденко

Погода 11 ноября от Игоря Кибальчича

Синоптик заявил, что погоду в Украине 11 ноября будет определять большой и малоподвижный антициклон.

Поэтому завтра следует ожидать облачную погоду с прояснениями, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять от +1...+6 °С, в западной части столбики термометров снизятся до -4...+1 °С. Днем показатели будут колебаться в пределах +5…+10 °С, в Крыму температура повысится до +12 °С.

прогноз погоды на 11 ноября
Температурная карта на 11 ноября. Фото: Метеопост

Напомним, 11 ноября во Львовской области ожидается облачная погода с возможными туманами и гололедицей утром. Максимальная температура воздуха будет составлять +10 °С.

Ранее мы писали, что Одесская область встретит понедельник переменной облачностью и умеренным дождем на юге региона.

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