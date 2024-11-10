Прогноз погоды в Украине на следующую неделю, 11-17 ноября, от синоптиков

Люди идут по улице в снег. Фото: Новини.LIVE

На следующей неделе, с 11 по 17 ноября, в Украине прогнозируется преимущественно сухая погода с небольшими осадками в отдельных регионах, местами возможны туманы. Температура воздуха будет достаточно холодной.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине в течение следующей недели

В понедельник, 11 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет от +1...+6 °С, в западной части столбики термометров снизятся до -4...+1 °С. Днем показатели будут колебаться в пределах +5… +10 °С, в Крыму температура повысится до +12 °С.

Температурная карта на 11 ноября. Фото: Метеопост

Во вторник, 12 ноября, в Украине ожидается сухая погода, небольшой дождь возможен только на юге Одесской области. Ночью и утром местами туман.

Температура воздуха будет составлять от -3 до +6 ° С ночью. Днем столбики термометров будут колебаться от +3...+8 °С, на юге местами будет повышение до +11 °С.

Температурная карта на 12 ноября. Фото: Метеопост

В среду, 13 ноября, небольшие дожди пройдут ночью в Одесской области, а днем в Кировоградской и Черкасской областях. В других регионах существенных осадков не прогнозируется. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -4...+1 °С, на юге будет немного теплее +1...+4 °С. Днем показатели термометров будут показывать от +2... +7 °С, в южной части и в Крыму +8… +11 °С.

Температурная карта на 13 ноября. Фото: Meteoprog

В четверг, 14 ноября, ночью в Крыму ожидается дождь. Также осадки пройдут утром и днем в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Температура воздуха ночью будет от -3...+8 °С. Днем +3...+8 °С, в Крыму местами термометры подскочат до +10 °С.

Температурная карта на 14 ноября. Фото: Метеопост

В пятницу, 15 ноября, ночью на юго-востоке и в Крыму прогнозируются дожди, на севере и западе возможен дождь с мокрым снегом. Днем в большинстве регионов страны ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, в Карпатах умеренный снег.

Ветер будет преобладать в западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 0… +5 °С, на юге и в Приазовье предполагается от +2… +7 °С. Днем в Украине будет показывать от +3...+8 °С, в Одесской области будет теплее всего — до +10 °С.

Температурная карта на 15 ноября. Фото: Метеопост

В субботу, 16 ноября, ночью в Крыму ожидаются умеренные дожди, в северных и восточных регионах небольшой дождь и мокрый снег. В остальных областях без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах -3...+2 °С, в Карпатах деления термометров будут колебаться от -3...-8 °С. Днем будет прохладно от +1...+6 °С.

В воскресенье, 17 ноября, в Украине существенных осадков не ожидается. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью снизится до -4...+1 °С, в Карпатах прогнозируется -2...-7 °С. Днем на территории Украины ожидается +4...+9 °С, в Одесской области воздух прогреется до +11°С.

Напомним, 11 ноября в Украине ожидается облачная погода с периодическими прояснениями, без существенных осадков. Однако в некоторых регионах синоптики предупреждают жителей о тумане.

Во Львовской области 11 ноября также ожидается облачная погода с возможными туманами и гололедицей утром. Максимальная температура воздуха будет составлять +10 °С.