Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Ждем первый снег — прогноз погоды на следующую неделю arrow

Ждем первый снег — прогноз погоды на следующую неделю

10 ноября 2024 21:56
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на следующую неделю, 11-17 ноября, от синоптиков
Люди идут по улице в снег. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

На следующей неделе, с 11 по 17 ноября, в Украине прогнозируется преимущественно сухая погода с небольшими осадками в отдельных регионах, местами возможны туманы. Температура воздуха будет достаточно холодной.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Погода в Украине в течение следующей недели

В понедельник, 11 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет от +1...+6 °С, в западной части столбики термометров снизятся до -4...+1 °С. Днем показатели будут колебаться в пределах +5… +10 °С, в Крыму температура повысится до +12 °С.

прогноз погоды на 11 ноября
Температурная карта на 11 ноября. Фото: Метеопост

Во вторник, 12 ноября, в Украине ожидается сухая погода, небольшой дождь возможен только на юге Одесской области. Ночью и утром местами туман.

Температура воздуха будет составлять от -3 до +6 ° С ночью. Днем столбики термометров будут колебаться от +3...+8 °С, на юге местами будет повышение до +11 °С.

погода 12 ноября
Температурная карта на 12 ноября. Фото: Метеопост

В среду, 13 ноября, небольшие дожди пройдут ночью в Одесской области, а днем в Кировоградской и Черкасской областях. В других регионах существенных осадков не прогнозируется. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -4...+1 °С, на юге будет немного теплее +1...+4 °С. Днем показатели термометров будут показывать от +2... +7 °С, в южной части и в Крыму +8… +11 °С.

погода в Украине 13 ноября
Температурная карта на 13 ноября. Фото: Meteoprog

В четверг, 14 ноября, ночью в Крыму ожидается дождь. Также осадки пройдут утром и днем в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Температура воздуха ночью будет от -3...+8 °С. Днем +3...+8 °С, в Крыму местами термометры подскочат до +10 °С.

погода в Украине 14 ноября
Температурная карта на 14 ноября. Фото: Метеопост

В пятницу, 15 ноября, ночью на юго-востоке и в Крыму прогнозируются дожди, на севере и западе возможен дождь с мокрым снегом. Днем в большинстве регионов страны ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, в Карпатах умеренный снег.

Ветер будет преобладать в западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 0… +5 °С, на юге и в Приазовье предполагается от +2… +7 °С. Днем в Украине будет показывать от +3...+8 °С, в Одесской области будет теплее всего — до +10 °С.

погода в Украине 15 ноября
Температурная карта на 15 ноября. Фото: Метеопост

В субботу, 16 ноября, ночью в Крыму ожидаются умеренные дожди, в северных и восточных регионах небольшой дождь и мокрый снег. В остальных областях без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах -3...+2 °С, в Карпатах деления термометров будут колебаться от -3...-8 °С. Днем будет прохладно от +1...+6 °С.

В воскресенье, 17 ноября, в Украине существенных осадков не ожидается. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью снизится до -4...+1 °С, в Карпатах прогнозируется -2...-7 °С. Днем на территории Украины ожидается +4...+9 °С, в Одесской области воздух прогреется до +11°С.

Напомним, 11 ноября в Украине ожидается облачная погода с периодическими прояснениями, без существенных осадков. Однако в некоторых регионах синоптики предупреждают жителей о тумане.

Во Львовской области 11 ноября также ожидается облачная погода с возможными туманами и гололедицей утром. Максимальная температура воздуха будет составлять +10 °С.

осень погода прогноз погоды погода в Украине синоптик температура воздуха

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:26 Трамп позвонил Путину, чтобы обсудить войну в Украине — WP

22:18 Челси и Арсенал не определили победителя — как сыграли украинцы

21:56 Ждем первый снег — прогноз погоды на следующую неделю

21:30 На Одесчине военному разрешили вернуться на службу после СОЧ

21:25 В МОН объяснили, как будут насчитывать обещанную тысячу учителям

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

21:13 Мужчина в маске Дедпула напал на полицейских — что решил суд

20:33 Зеленский назвал основные пакеты помощи от партнеров

20:30 Динамо в матче с пенальти и удалением одолело Полесье

20:20 Мороз возвращается — синоптики спрогнозировали погоду на завтра

19:54 В Британии сделали новое заявление о Крыме и границах Украины

22:26 Трамп позвонил Путину, чтобы обсудить войну в Украине — WP

22:18 Челси и Арсенал не определили победителя — как сыграли украинцы

21:56 Ждем первый снег — прогноз погоды на следующую неделю

21:30 На Одесчине военному разрешили вернуться на службу после СОЧ

21:25 В МОН объяснили, как будут насчитывать обещанную тысячу учителям

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

21:13 Мужчина в маске Дедпула напал на полицейских — что решил суд

20:33 Зеленский назвал основные пакеты помощи от партнеров

20:30 Динамо в матче с пенальти и удалением одолело Полесье

20:20 Мороз возвращается — синоптики спрогнозировали погоду на завтра

19:54 В Британии сделали новое заявление о Крыме и границах Украины

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

12:35 Давление на Конгресс США срывает поддержку для Украины, — Мурский

9 ноября 2024
Text

21:45 Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

Text

19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

Text

14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

8 ноября 2024
Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд