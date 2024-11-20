Прогноз погоды в Украине на 21 ноября от Натальи Диденко

Мокрый снег и сильный ветер — предупреждение от синоптика Диденко
Погода в Украине завтра, 21 ноября, будет неблагоприятной — со штормовым ветром и осадками в виде мокрого снега. Причина усложнения погодных условий — прохождение атмосферного фронта.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook в среду, 20 ноября.
Погода от Натальи Диденко на 21 ноября
Завтра, 21 ноября, в Украине ожидаются дожди с переходом в мокрый снег, местами осадки будут сильными. Синоптик Диденко предупреждает о штормовом ветре, налипании мокрого снега, гололеде и гололедице на дорогах.
Температура воздуха кое-где сильно снизится, кое-где будет тепло.
В Киеве 21 ноября также ожидается сложная погода: дождь с переходом в мокрый снег, похолодание, налипание мокрого снега, порывистый ветер и гололедица вечером.
Также Новини.LIVE писали, что 20 ноября в Украине будет облачно. Прогнозируются сильнейшие порывы ветра на всей территории страны.
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