Прогноз погоди в Україні 20 листопада від Укргідрометцентру

Люди на вулиці під час снігопаду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 20 листопада, буде хмарною та подекуди дощовою. Прогнозуються сильні пориви вітру на всій території країни.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 20 листопада

За прогнозами синоптиків, у західних регіонах та Житомирській області варто очікувати на дощі, вдень місцями з мокрим снігом.

У Карпатах і на Закарпатті очікуються значні опади. На решті території країни — сухо.

Температура повітря вночі коливатиметься від -1 °С до +4 °С, вдень — від +7 °С до +12 °С, на заході до +6 °С, а на півдні — до +15 °С.

Погода в Україні на 20 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про гідрометеорологічні явища в Україні

В Укргідрометцентрі застерігають, що у середу в Україні пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат — 25-30 м/с.

Вдень в Карпатах та на Закарпатті значний дощ та мокрий сніг. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про пориви вітру. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 20 листопада

На Київщині 20 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів не передбачається.

Температура по області вночі від -1 °С до +4 °С, вдень +7…+12 °С. У Києві вночі 0…+2 °С, вдень до +10 °С.

Вітер південний, 7-12 м/с, з поривами до 15-20 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпечності.

Карта температур. Фото: ventusky

Нагадаємо, в Одесі на 20 листопада оголосили штормове попередження. Вранці і вдень очікується сильний вітер і значне хвилювання моря.

Киян також попереджають про небезпечні погодні умови.