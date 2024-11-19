Прогноз погоды в Украине 20 ноября от Укргидрометцентра

Часть страны завтра ждет ненастье — Укргидрометцентр дал прогноз
Погода в Украине завтра, 20 ноября, будет облачная и местами дождливая. Прогнозируются сильнейшие порывы ветра на всей территории страны.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 20 ноября
По прогнозам синоптиков, в западных регионах и Житомирской области следует ожидать дождей, днем местами с мокрым снегом.
В Карпатах и Закарпатье ожидаются значительные осадки. На остальной территории страны сухо.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 °С до -1 °С, днем от +7 °С до +12 °С, на западе до +6 °С, а на юге до +15 °С.
Предупреждение о гидрометеорологических явлениях
В Укргидрометцентре предостерегают, что в среду в Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.
Днем в Карпатах и Закарпатье сильный дождь и мокрый снег. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Киеве 20 ноября
В Киевской области 20 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предполагается.
Температура по области ночью от +4 °С до -1 °С, днем +7…+12 °С. В Киеве ночью 0…+2 °С, днем до +10 °С.
Ветер южный, 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Объявлен желтый уровень опасности.
Напомним, Одессе на 20 ноября объявили штормовое предупреждение. Утром и днем ожидается сильный ветер и сильнейшее волнение моря.
Киевлян также предупреждают об опасных погодных условиях.
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