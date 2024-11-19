Прогноз погоды в Украине 20 ноября от Укргидрометцентра

Люди на улице во время снегопада. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 20 ноября, будет облачная и местами дождливая. Прогнозируются сильнейшие порывы ветра на всей территории страны.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 20 ноября

По прогнозам синоптиков, в западных регионах и Житомирской области следует ожидать дождей, днем местами с мокрым снегом.

В Карпатах и Закарпатье ожидаются значительные осадки. На остальной территории страны сухо.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 °С до -1 °С, днем от +7 °С до +12 °С, на западе до +6 °С, а на юге до +15 °С.

Погода в Украине на 20 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о гидрометеорологических явлениях

В Укргидрометцентре предостерегают, что в среду в Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Днем в Карпатах и Закарпатье сильный дождь и мокрый снег. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Предупреждение о порывах ветра. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 20 ноября

В Киевской области 20 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предполагается.

Температура по области ночью от +4 °С до -1 °С, днем +7…+12 °С. В Киеве ночью 0…+2 °С, днем до +10 °С.

Ветер южный, 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Объявлен желтый уровень опасности.

Карта температур. Фото: ventusky

Напомним, Одессе на 20 ноября объявили штормовое предупреждение. Утром и днем ожидается сильный ветер и сильнейшее волнение моря.

Киевлян также предупреждают об опасных погодных условиях.