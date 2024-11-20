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Сильний вітер, дощ та сніг — прогноз синоптиків на сьогодні

20 листопада 2024 05:05
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на сьогодні, 20 листопада, від Укргідрометцентру та Діденко
Люди в парку восени. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні сьогодні, 20 листопада, у середу, обіцяє бути проблемною через сильний вітер, а в деяких областях буде сніг та дощ. Синоптики прогнозують пориви вітру до 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат навіть до 25-30 м/с. 

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.  

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Попередження синоптиків щодо сильного вітру
Попередження синоптиків щодо сильного вітру. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на сьогодні

Синоптики попереджають, що вдень у Карпатах та на Закарпатті йтиме значний дощ та мокрий сніг. 

В цілому в Україні в середу очікується хмарна погода з проясненнями. Але мешканцям Житомирщини треба на всякий випадок прихопити парасольки, адже очікується дощ навіть і з мокрим снігом. У Карпатах та на Закарпатті опади будуть значними, а на решті території — сухо.

Температура вдень +7...+12 °C, на крайньому заході +1...+6 °C, на півдні країни +10...+15 °C.

Погодна карта на 20 листопада
Погодна карта на 20 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода від Наталки Діденко

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 20 листопада, теж очікується сильний дощ у західній частині України.

Проте ще в більшості областей буде тепло, температура повітря стрибне 20 листопада до +9...+15 °C. Лише на Закарпатті, Львівщині та Волині буде прохолодніше, +6...+9 °C.

Температурна карта на 20 листопада
Температурна карта на 20 листопада. Фото: скриншот

Прогноз від Ігоря Кібальчича

На сьогодні синоптики прогнозує помірні опади, а саме дощ і сніг, у західній частині України. Вдень також можна очікувати невеликий дощ у південних та північних областях.

Місцями можливі сильні окремі пориви вітру 15-17 м/с.

Температура повітря до +7…+12 °C, у Криму місцями +14… +16 °C.

Нагадаємо, на 20 листопада в Одесі оголосили штормове попередження. Вранці та вдень очікується сильний вітер і значне хвилювання моря. 

Також ми писали, що 20 листопада погода у Києві буде хмарною з проясненнями. Очікується сильний вітер з поривами до 15-20 м/с.

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