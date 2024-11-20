Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Сильный ветер, дождь и снег — прогноз синоптиков на сегодня arrow

Сильный ветер, дождь и снег — прогноз синоптиков на сегодня

20 ноября 2024 05:05
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на сегодня, 20 ноября, от Укргидрометцентра и Диденко
Люди в парке осенью. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине сегодня, 20 ноября, в среду будет проблемной из-за сильного ветра, а в некоторых областях будет снег и дождь. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат даже до 25-30 м/с.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:
Предупреждение синоптиков по сильному ветру
Предупреждение синоптиков по сильному ветру. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на сегодня

Синоптики предупреждают, что днем в Карпатах и Закарпатье будет идти сильный дождь и мокрый снег.

В целом, в Украине в среду ожидается облачная погода с прояснениями. Но жителям Житомирщины нужно на всякий случай прихватить зонтики, ведь ожидается дождь даже с мокрым снегом. В Карпатах и Закарпатье осадки будут значительными, а на остальной территории — сухо.

Температура днем +7...+12 °C, по крайней мере +1...+6 °C, на юге страны +10...+15 °C.

Погода на 20 ноября
Погода на 20 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода от Наталки Диденко

По прогнозу синоптики Наталки Диденко, 20 ноября, тоже ожидается сильный дождь в западной части Украины.

Тем не менее, еще в большинстве областей будет тепло, температура воздуха прыгнет 20 ноября до +9...+15 °C. Только в Закарпатье, Львовской и Волынской области будет прохладнее, +6...+9 °C.

Температурная карта на 20 ноября
Температурная карта на 20 ноября. Фото: скриншот

Прогноз от Игоря Кибальчича

Сегодня синоптики прогнозирует умеренные осадки, а именно дождь и снег, в западной части Украины. Днем также ожидается небольшой дождь в южных и северных областях.

Местами возможны сильные отдельные порывы ветра 15-17 м/с.

Температура воздуха до +7…+12°C, в Крыму местами +14…+16°C.

Напомним, на 20 ноября в Одессе объявили штормовое предупреждение. Утром и днем ожидается сильный ветер и сильное волнение моря.

Также мы писали, что 20 ноября погода в Киеве будет облачной с прояснениями. Ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:15 Почти 2,5 тыс. грн к пенсии — кто получит доплату в 2025 году

Эксклюзив

06:05 Рождественский пост — держат ли пост во Львове

06:01 Наличный кредит в Ощадбанке — какие условия и как получить деньги

Срочная новость

05:48 Очередная атака на Киев — чем враг атакует столицу Украины

05:35 Может ли гражданская жена получать пенсию погибшего защитника

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото - 80x80

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото

05:05 Сильный ветер, дождь и снег — прогноз синоптиков на сегодня

04:30 Обязательная мобилизация женщин в ВСУ — мнение бойца 3 ОШБр

03:26 Сварщикам "Азов" предлагает хорошую работу — какая зарплата

03:17 Киев под угрозой — что сейчас летит на столицу

02:35 Дикие звери Чернобыля встречают осень — заповедник показал фото

06:15 Почти 2,5 тыс. грн к пенсии — кто получит доплату в 2025 году

Эксклюзив

06:05 Рождественский пост — держат ли пост во Львове

06:01 Наличный кредит в Ощадбанке — какие условия и как получить деньги

Срочная новость

05:48 Очередная атака на Киев — чем враг атакует столицу Украины

05:35 Может ли гражданская жена получать пенсию погибшего защитника

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото - 80x80

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото

05:05 Сильный ветер, дождь и снег — прогноз синоптиков на сегодня

04:30 Обязательная мобилизация женщин в ВСУ — мнение бойца 3 ОШБр

03:26 Сварщикам "Азов" предлагает хорошую работу — какая зарплата

03:17 Киев под угрозой — что сейчас летит на столицу

02:35 Дикие звери Чернобыля встречают осень — заповедник показал фото

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото - 80x80

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Эксклюзив

17:08 Война забрала глаза — история бойца, который снова учится ходить

08:16 Тысяча дней войны — сколько журналистов погибло от террора РФ

06:40 В Украине растет стоимость алюминия — цены на цветные металлы

06:30 Цены на ячмень продолжают расти — сколько стоят зерновые

Text

22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

Text

20:30 Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

Text

19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

Text

18:03 За день 90 уклонистов — Демченко сообщил о пике побега за границу

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото - 80x80

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото

Text

17:56 Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Text

13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Text

12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо