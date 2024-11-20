Прогноз погоды на сегодня, 20 ноября, от Укргидрометцентра и Диденко

Люди в парке осенью. Фото: УНИАН

Погода в Украине сегодня, 20 ноября, в среду будет проблемной из-за сильного ветра, а в некоторых областях будет снег и дождь. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат даже до 25-30 м/с.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Предупреждение синоптиков по сильному ветру. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на сегодня

Синоптики предупреждают, что днем в Карпатах и Закарпатье будет идти сильный дождь и мокрый снег.

В целом, в Украине в среду ожидается облачная погода с прояснениями. Но жителям Житомирщины нужно на всякий случай прихватить зонтики, ведь ожидается дождь даже с мокрым снегом. В Карпатах и Закарпатье осадки будут значительными, а на остальной территории — сухо.

Температура днем +7...+12 °C, по крайней мере +1...+6 °C, на юге страны +10...+15 °C.

Погода на 20 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода от Наталки Диденко

По прогнозу синоптики Наталки Диденко, 20 ноября, тоже ожидается сильный дождь в западной части Украины.

Тем не менее, еще в большинстве областей будет тепло, температура воздуха прыгнет 20 ноября до +9...+15 °C. Только в Закарпатье, Львовской и Волынской области будет прохладнее, +6...+9 °C.

Температурная карта на 20 ноября. Фото: скриншот

Прогноз от Игоря Кибальчича

Сегодня синоптики прогнозирует умеренные осадки, а именно дождь и снег, в западной части Украины. Днем также ожидается небольшой дождь в южных и северных областях.

Местами возможны сильные отдельные порывы ветра 15-17 м/с.

Температура воздуха до +7…+12°C, в Крыму местами +14…+16°C.

Напомним, на 20 ноября в Одессе объявили штормовое предупреждение. Утром и днем ожидается сильный ветер и сильное волнение моря.

Также мы писали, что 20 ноября погода в Киеве будет облачной с прояснениями. Ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.