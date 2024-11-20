Прогноз погоди в Україні 21 листопада від Наталки Діденко

Перехожий на засніженій вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 21 листопада, буде несприятливою — зі штормовим вітром та опадами у вигляді мокрого снігу. Причина ускладнення погодних умов — проходження атмосферного фронту.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook у середу, 20 листопада.

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Температура в Україні 21 листопада. Фото: скриншот

Погода від Наталки Діденко на 21 листопада

Завтра, 21 листопада, в Україні очікуються дощі з переходом у мокрий сніг, подекуди опади будуть сильними. Синоптикиня Діденко попереджає про штормовий вітер, налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледицю на дорогах.

Температура повітря подекуди сильно знизиться, подекуди ще буде тепло.

Погода в Україні 21 листопада. Фото: Наталка Діденко

У Києві 21 листопада також очікується складна погода: дощ з переходом у мокрий сніг, похолодання, можливе налипання мокрого снігу, рвучкий вітер та ожеледиця ввечері.

Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 20 листопада в деяких областях прогнозують сніг та дощ. Синоптики попереджають про пориви вітру до 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат навіть до 25-30 м/с.

Також Новини.LIVE писали, що 20 листопада в Україні буде хмарно. Прогнозуються сильні пориви вітру на всій території країни.